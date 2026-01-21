Jornais revelam mais sobre a 'caça aos neonazis'

Bom dia. A operação ontem encetada pela PJ contra o grupo neonazi '1143' faz honras de abertura da maioria dos jornais nacionais. Mas não é só, também a caça da PSP a imigrantes ilegais decorreu em simultâneo... Também em destaque estão os feitos ontem alcançados no desporto, nomeadamente no andebol e no futebol, bem como os problemas cada vez mais evidentes que o 'cisma da Gronelândia' irá causar no mundo.

No Correio da Manhã:

- "PJ trava ataque de neonazis à comunidade islâmica. Agente da polícia e militar entre os 37 detidos"

- "Movimento 1143 queria expulsar imigrantes"

- "Sporting 2 PSG 1. Leão histórico bate campeão europeu"

- "Juventus-Benfica. 'Benfica vai jogar para ganhar' [José Mourinho]"

- "Acordo com turcos. Rafa regressa e vai custar 800 mil por mês"

- "Moçambique. Banqueiro português morto em hotel de luxo"

- "Maioria das câmaras devolvem dinheiro. Saiba qual a taxa de IRS que o seu município cobra"

- "Presidenciais. Seguro feliz com apoios de mandatários de Mendes e Cotrim"

- "Ventura ataca notáveis de direita que votam no rival"

- "24 arguidos. Lucram milhões com furto de 250 carros"

- "Política. Vereadora em Lisboa abandona Chega"

No Público:

- "Governo quer juízes a aplicar multas até dez mil euros a quem atrase processos"

- "Crimes de ódio. PJ detém 37 pessoas suspeitas de pertencer a grupo neonazi"

- "ADSE. Reembolso nos óculos alterado e limite anual de 180 euros"

- "Salários. Há funcionários dos Notariados a ganhar mais do que ministros"

- "Futebol. Sporting supera limitações e vence campeão da Europa"

- "Von der Leyen. UE promete resposta 'firme e unida' contra novas tarifas dos EUA"

- "Presidenciais. Teresa Violante vota Seguro e 'gostaria' que Gouveia e Melo também o apoiasse"

- "António José Seguro e André Ventura: o pouco que os une e o muito que os separa"

No Jornal de Notícias:

- "Militantes do Chega envolvidos em plano para 'guerra racial'"

- "Presidenciais. Seguro dá prioridade à saúde e 'foge' aos debates"

- "Porto. Linha Rosa do metro abre no início do próximo ano"

- "Espanha. Famílias à procura de desaparecidos [após acidente ferroviário]. 'A incerteza é o que nos mata'"

- "Barcelos. ETAR está no limite e a nova custa 36 milhões"

- "Educação. Fusão entre 1.º e 2º ciclos avança em 2027/2028"

- "EUA. Trump ameaça Gronelândia e Europa mostra a 'bazuca'"

- "Cultura. Um milhão para internacionalizar artistas portugueses"

- "Sporting 2-1 PSG"

- "Suárez é fixe!"

- "Europeu de Andebol. Triunfo histórico sobre campeões dinamarqueses"

- "Benfica. Só a vitória interessa para continuar na Champions"

No Diário de Notícias:

- "Cavaco irá 'naturalmente' apoiar Seguro"

- "Reportagem. Seguro tem na Saúde bandeira de primeiro mandato e já antevê reuniões em Belém"

- "BCE. É preciso colmatar a ausência de portugueses nos reguladores financeiros europeus, diz Centeno"

- "Saúde. Segurança Social vai pagar mais para retirar casos sociais de hospitais, mas não sabe quanto"

- "Construção civil. Sines ganha projetos habitacionais de 100 milhões à boleia dos grandes investimentos"

- "Gronelândia. Macron responde às ameaças tarifárias de Trump e diz que a Europa prefere 'o respeito aos bullies"

- "Dança. Bailado contemporâneo numa sala 'fora da caixa': 'Casa' estreia no Capitólio"

- "Paulo Fiúza [piloto de rally]. 'Quando tenho de desistir por algum problema, fico muito zangado'"

No Negócios:

- "Gronelândia. Europa em alerta máximo"

- "Impostos. Super-ricos foram os mais beneficiados com 'borla' no IRS"

- "Estudo feito pelo Banco de Portugal analisou efeitos do regime dos residentes não habituais"

- "Fundos de investimento têm melhor ano desde a pandemia"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Moura, diretor-geral da Merck Portugal. 'Com a IA já é possível produzir tecido humano e acelerar a produção de novos fármacos'"

No O Jornal Económico:

- "Relatório da ANA consolida escolha de Alcochete"

- "Bruxelas quer banir China das redes, mas os operadores estão contra"

- "Estado apoia projetos de investimento com três mil milhões"

- "Musk e patrão da Ryanair estão em guerra por causa da net nos aviões"

- "Henrique Silva vai ser o novo CEO da Vanguard"

- "Presidenciais. Esquerda e notáveis do PSD, CDS e IL apoiam Seguro"

- "Macron: 'Não nos devemos deixar intimidar'"

- "Ameaça de novas taxas atira mercados para o vermelho"

- "Parlamento Europeu suspende acordo entre UE e EUA"

No O Jogo:

- "Europa a seus pés. Numa noite histórica do desporto português, leões venceram a poderosa equipa francesa e a seleção de andebol bateu a tetracampeã mundial"

- "Sporting 2-1 PSG. Bis de Luis Suárez abateu detentor da Champions"

- "Rui Borges. 'Pedi coesão e paixão e eles tiveram'"

- "Garantiu, pelo menos, um lugar no play-off de acesso aos 'oitavos'"

- "Europeu de Andebol. Dinamarca 29-35 Portugal"

- "No 'main round' com França, Alemanha, Dinamarca, Espanha e Noruega"

- "Paulo Pereira. 'Portugal tem de estar orgulhoso das pessoas que estão aqui a representar o país'"

- "Juventus-Benfica 20H00. Mourinho: 'Objetivo é chegar ao último jogo com esperança matemática'"

- "Rafa volta onde é feliz. Extremo é esperado hoje em Lisboa após acordo alcançado por Mário Branco na Turquia"

- "FC Porto. 'Pratica um futebol muito agressivo'. Vik, o único checo a vestir a camisola portista, analisa o Viktoria Plzen"

- "Antigo lateral destaca Cerv, Vycra, Memic e Hroisovsky"

- "Pablo Rosario, totalista na Liga Europa, regressa às opções"

No A Bola:

- Glória. Seleção nacional de andebol e campeão nacional de futebol fazem história"

- "Liga dos Campeões. Sporting 2-1 PSG"

- "Leões aguentam pressão do campeão europeu e garantem apuramento para a fase seguinte"

- "Suárez bisa em noite de festa em Alvalade"

- "Euro-2026 [Andebol]. Dinamarca 29-35 Portugal"

- "Portugal bate campeã mundial e olímpica na própria casa e passa em primeiro para a 'main round'"

- "Francisco Costa lidera marcadores do Europeu"

- "Juventus-Benfica 20H00. 'Sabemos que temos de dar a cara' - José Mourinho"

- "FC Porto. Rodrigo Mora pronto para render Gabri Veiga frente ao Plzen. Saiba como os dragões vão proteger-se do frio checo"

- "Nacional. 'Belenenses na Liga a curto, médio prazo'. Entrevista a Tiago Zorro, treinador"

E no Record:

- "Sporting 2-1 PSG. Super-heróis. Golos de Suárez derrubam gigante europeu"

- "Rui Borges. 'Não tenho palavras para falar destes jogadores'"

- "Triunfo garante apuramento. Lugar entre os 8 primeiros em aberto"

- "Europeu de Andebol. Dinamarca 29 Portugal 31. Vitória histórica faz sonhar"

- "Juventus-Benfica. José Mourinho. 'Quem veste a camisola tem de dar a cara'"

- "FC Porto. Alan Varela. 'Vou trabalhar para estar no Mundial'"