Empresas depositam mais do que pedem emprestado

Bom dia. A manchete do Jornal Económico de hoje, dia dos semanários nacionais, apresenta um dado nunca visto em quase 50 anos de dados do Banco de Portugal: nunca (desde 1979) os bancos tinham emprestado menos às empresas do que estas tinham depositado nos cofres. Uma espécie de 'gato escaldado de água fria tem medo'...

No semanário Expresso:

- "Ana Paula Martins, ministra da Saúde. 'Não pedi nem pedirei para sair'"

- "Temível mundo novo? Trump mudou a América, segue-se o mundo"

- "Polarização vs consensos. O tio do Chega estragou o Natal"

- "Pactos de regime. Presidentes querem, partidos não se entendem"

- "Inteligência Artificial. Impacto pode chegar aos Euro20 mil milhões"

- "Ensaio de Pedro Magalhães. Portugueses relutantes: 44% preferem evitar a IA"

- "PSD com dificuldades em mobilizar militantes para Mendes"

- "1,6 milhões vivem longe demais dos serviços de Urgências"

- "Gonçalo M. Tavares revela os segredos da sua epopeia americana"

- "Os últimos dias do IP3, a estrada mais trágica de Portugal"

- "Novo Banco mantém retidos Euro1000 milhões da Venezuela"

- "Venezuela liberta presos políticos"

- "Privatização da TAP avança"

- "Buscas na Câmara de Setúbal"

- "Lula veta lei que beneficia Bolsonaro"

- "Marcelo dá OK às urgências"

No semanário Nascer do Sol:

- "Novo código dá poder às minorias para censurarem Museus"

- "Venezuela. E depois de Maduro?"

- "Presidenciais entram na reta final com mais dúvidas que certezas"

- "Entrevista. André Ventura. 'A sociedade precisa de Passos Coelho, que vai reaparecer'"

- "Energia solar. Centrais custam 8 vezes mais que painéis de particulares e empresas"

- "Jorge Pinto. 'Eu, na verdade, era muito careta'"

- "CCDR Norte. Ex-reitor recandidato contra escolha do PSD"

- "PRR. Uma bazuca de pólvora seca?"

- "Rui Paula. 'Os portugueses estão muito mais contidos'"

- "Trovante. 50 anos: do início ao reencontro"

No Público:

- "Há 12 anos que não havia tantas avarias a imobilizar viaturas médicas do INEM"

- "Saúde. Ambulâncias anunciadas pelo Governo estão previstas desde 2023 e só chegam no Verão"

- "Na estrada, Marques Mendes foi o único candidato presidencial a poupar Ana Paula Martins"

- "I e II Liga de futebol. Mais de metade das SAD já não estão nas mãos dos sócios"

- "Ensino superior. Dos estudantes com bolsa, 73% só recebem 87 euros mensais"

- "Energia. Galp e Moeve a caminho de se tornarem gigante ibérico"

- "Trabalho. Governo quer visto acelerado para inteligência artificial"

- "Presos políticos na Venezuela. "Governo português tem de proteger os seus'"

- "Gueorgui Gospodinov. 'Luto contra o uso da nostalgia como arma política'"

No Correio da Manhã:

- "Escândalos na saúde. Mais duas mortes por atraso no socorro"

- "Depois de homem que faleceu após três horas no Seixal, há novas vítimas das falhas do INEM"

- "Montenegro segura ministra e anuncia 275 ambulâncias"

- "Castigo. Mourinho aperta jogadores do Benfica"

- "Avançado. Sporting paga 6,5 milhões por Faye"

- "Taça da Liga. Final inédita à moda do Minho"

- "Reportagem. Venezuelanos na fronteira esperam novo regime"

- "Miguel Arruda. Ex-deputado do Chega acusado de 21 crimes"

- "No Santa Maria. Israel é o primeiro médico cigano"

- "Em Vila Real. PJ 'caça' irmãos por homicídio passional no Brasil"

- "Educação. Ministro avisa professores sobre sumários"

No Jornal de Notícias:

- "Rebelião de autarcas socialistas do Norte contraria o acordo para liderar regiões"

- "Três doentes morrem à espera de socorro"

- "Sondagem diária. Pitagórica para JN/TSF e TVI/CNN. Ventura bate Seguro e está à frente na corrida a Belém"

- "Chega. Ex-deputado rouba malas e vai direto para o Parlamento"

- "Guimarães. Objetivo da capital verde é ter transportes públicos gratuitos"

- "Grande Porto. Autocarros da Unir sem fiscalização aos passageiros"

- "Porto. IndieJúnior usa toda a cidade como cenário"

- "Benfica. Críticas violentas de Mourinho não põem em causa o treinador"

- "Automóveis. Acusados de fraude em subsídios do estado aos elétricos"

- "Acidentes. Mais de 500 pessoas atropeladas ao entrar ou sair do carro"

No Diário de Notícias:

- "Ministério Público volta a falhar entrega de provas para fase de instrução no caso EDP"

- "Mortes por falta de socorro. Montenegro segura ministra da Saúde. Sindicato diz que alertou para falta de ambulâncias e 'nada foi feito'"

- "Campanha. Jorge Pinto inquieto com saúde mental, 'laços' e habitação dos estudantes"

- "Venezuela. Carlos Malamud. 'Enterrar o chavismo nesta fase do processo parece-me muito prematuro'"

- "Antissemitismo. João Taborda da Gama: Portugal teve cem incidentes no ano passado"

- "Imobiliário. Proprietários arrasam proposta da OCDE para subir impostos sobre casas vazias"

- "Energia. Galp e Moeve querem criar gigante ibérico do retalho e refinação"

- "Gronelândia. Paris e Berlim sobem o tom das críticas aos EUA"

- "Perfil. Rama Duwaji, a artista que recusa ser vista apenas como a sra. Zohran Mamdani"

- "Futebol. Final da Taça da Liga: uma geografia que há muito reclama o seu lugar no topo"

No Negócios:

- "Galp procura 'ganhar escala' ibérica à boleia da Moeve"

- "Portugal precisa de mais 180 mil casas na próxima década"

- "Habitação. BCP vai pedir reforço da garantia pública"

- "António Figueira Mendes. 'Se há território preservado na faixa costeira é em Grândola'"

- "João Bento. Tocou as cartas pelas encomendas e revolucionou o negócio dos CTT"

No O Jornal Económico:

- "Depósitos das empresas já superam créditos dos bancos"

- "Galp e espanhóis criam gigante que rende 2,8 mil milhões"

- "Conselho Consultivo vai ter grandes empresários e banqueiros"

- "Carlos Costa avalia a adesão de Portugal há 40 anos"

- "Amazon, Shein e Temu ameaçam império IKEA"

- "Redução do IVA na construção arrisca violação de regras"

- "Lisboa, 'capital humilde', é menos rica do que parece, diz Augusto Mateus"

- "Estâncias derretidas. Abaixo dos 1.500 metros, estão todas a fechar. Só em França, encerraram 186. Nem a neve artificial (cara) as salva"

No O Jogo:

- "Entrevista. 'Saí demasiado rápido do FC Porto. André Silva relança-se em Espanha e sente que deixou algo por fazer no Dragão"

- "FC porto. Thiago Silva pode estrear-se no clássico. Brasileiro faz mira à titularidade no jogo da Taça frente ao Benfica"

- "Tudo sobre Oskar Pietuszewsld, o menino que parecia Edgar Davids"

- "Sporting. Veloz e intuitivo, eis o reforço Faye. O JOGO traça o perfil do atacante senegales"

- "Eleições a 14 de março: Nuno Correia da Silva pondera candidatura"

- "Benfica. Rio Ave complica André Luiz e radar regressa ao Al Nassr"

- "Wesley volta a ganhar força"

- "Mourinho apertou novamente o plantel"

- "Futebol. O Minho está na moda. Final da Taça da Liga agita Braga e Guimarães"

No A Bola:

- "Tratamento de choque. Críticas de José Mourinho visam abanar o grupo antes da 'final' do Benfica com o FC Porto para a Taça"

- "Treinador irritado com regressão da equipa e comportamento passivo dos jogadores"

- "Negócio Rafa pode avançar"

- "FC Porto. Pietuszewski à espera da FIFA. Polaco, por ser menor de idade, ainda não pode jogar nem treinar-se"

- "Dragões apresentam queixa contra Frederico Varandas"

- "França. PSG conquista Supertaça nos penáltis com brilho português"

- "Arábia Saudita. Golo de Cristiano Ronaldo não evita mais uma derrota"

- "Hóquei em patins. Benfica vence Sporting no João Rocha para a Champions"

- "Sporting. Faye fechado. Extremo senegalês esperado em Lisboa nas próximas horas"

- "Toque-Bola. Histórias de Augusto Inácio, o maior tomba-gigantes da Taça da Liga"

E no Record:

- "Sporting. Forte e Faye. 20 milhões investidos em janeiro para atacar o tri"

- "Sporting. Eleições a 14 de março"

- "Benfica. Terapia de grupo. Balneário aceita criticas"

- "FC Porto. Dragão faz queixa de Varandas. Em causa as declarações em Guimarães"

- "Villas-Boas rendido a Froholdt. 'Poderá vir a ser um dos melhores'"

- "Hóquei em patins. Sporting 1-4 Benfica. Águias imparáveis na Champions"

- "Casa Pia. Álvaro Pacheco é o novo treinador"

- "França. PSG 2-2 Marselha. Armada lusa conquista supertaça"