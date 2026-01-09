Empresas depositam mais do que pedem emprestado
Bom dia. A manchete do Jornal Económico de hoje, dia dos semanários nacionais, apresenta um dado nunca visto em quase 50 anos de dados do Banco de Portugal: nunca (desde 1979) os bancos tinham emprestado menos às empresas do que estas tinham depositado nos cofres. Uma espécie de 'gato escaldado de água fria tem medo'...
No semanário Expresso:
- "Ana Paula Martins, ministra da Saúde. 'Não pedi nem pedirei para sair'"
- "Temível mundo novo? Trump mudou a América, segue-se o mundo"
- "Polarização vs consensos. O tio do Chega estragou o Natal"
- "Pactos de regime. Presidentes querem, partidos não se entendem"
- "Inteligência Artificial. Impacto pode chegar aos Euro20 mil milhões"
- "Ensaio de Pedro Magalhães. Portugueses relutantes: 44% preferem evitar a IA"
- "PSD com dificuldades em mobilizar militantes para Mendes"
- "1,6 milhões vivem longe demais dos serviços de Urgências"
- "Gonçalo M. Tavares revela os segredos da sua epopeia americana"
- "Os últimos dias do IP3, a estrada mais trágica de Portugal"
- "Novo Banco mantém retidos Euro1000 milhões da Venezuela"
- "Venezuela liberta presos políticos"
- "Privatização da TAP avança"
- "Buscas na Câmara de Setúbal"
- "Lula veta lei que beneficia Bolsonaro"
- "Marcelo dá OK às urgências"
No semanário Nascer do Sol:
- "Novo código dá poder às minorias para censurarem Museus"
- "Venezuela. E depois de Maduro?"
- "Presidenciais entram na reta final com mais dúvidas que certezas"
- "Entrevista. André Ventura. 'A sociedade precisa de Passos Coelho, que vai reaparecer'"
- "Energia solar. Centrais custam 8 vezes mais que painéis de particulares e empresas"
- "Jorge Pinto. 'Eu, na verdade, era muito careta'"
- "CCDR Norte. Ex-reitor recandidato contra escolha do PSD"
- "PRR. Uma bazuca de pólvora seca?"
- "Rui Paula. 'Os portugueses estão muito mais contidos'"
- "Trovante. 50 anos: do início ao reencontro"
No Público:
- "Há 12 anos que não havia tantas avarias a imobilizar viaturas médicas do INEM"
- "Saúde. Ambulâncias anunciadas pelo Governo estão previstas desde 2023 e só chegam no Verão"
- "Na estrada, Marques Mendes foi o único candidato presidencial a poupar Ana Paula Martins"
- "I e II Liga de futebol. Mais de metade das SAD já não estão nas mãos dos sócios"
- "Ensino superior. Dos estudantes com bolsa, 73% só recebem 87 euros mensais"
- "Energia. Galp e Moeve a caminho de se tornarem gigante ibérico"
- "Trabalho. Governo quer visto acelerado para inteligência artificial"
- "Presos políticos na Venezuela. "Governo português tem de proteger os seus'"
- "Gueorgui Gospodinov. 'Luto contra o uso da nostalgia como arma política'"
No Correio da Manhã:
- "Escândalos na saúde. Mais duas mortes por atraso no socorro"
- "Depois de homem que faleceu após três horas no Seixal, há novas vítimas das falhas do INEM"
- "Montenegro segura ministra e anuncia 275 ambulâncias"
- "Castigo. Mourinho aperta jogadores do Benfica"
- "Avançado. Sporting paga 6,5 milhões por Faye"
- "Taça da Liga. Final inédita à moda do Minho"
- "Reportagem. Venezuelanos na fronteira esperam novo regime"
- "Miguel Arruda. Ex-deputado do Chega acusado de 21 crimes"
- "No Santa Maria. Israel é o primeiro médico cigano"
- "Em Vila Real. PJ 'caça' irmãos por homicídio passional no Brasil"
- "Educação. Ministro avisa professores sobre sumários"
No Jornal de Notícias:
- "Rebelião de autarcas socialistas do Norte contraria o acordo para liderar regiões"
- "Três doentes morrem à espera de socorro"
- "Sondagem diária. Pitagórica para JN/TSF e TVI/CNN. Ventura bate Seguro e está à frente na corrida a Belém"
- "Chega. Ex-deputado rouba malas e vai direto para o Parlamento"
- "Guimarães. Objetivo da capital verde é ter transportes públicos gratuitos"
- "Grande Porto. Autocarros da Unir sem fiscalização aos passageiros"
- "Porto. IndieJúnior usa toda a cidade como cenário"
- "Benfica. Críticas violentas de Mourinho não põem em causa o treinador"
- "Automóveis. Acusados de fraude em subsídios do estado aos elétricos"
- "Acidentes. Mais de 500 pessoas atropeladas ao entrar ou sair do carro"
No Diário de Notícias:
- "Ministério Público volta a falhar entrega de provas para fase de instrução no caso EDP"
- "Mortes por falta de socorro. Montenegro segura ministra da Saúde. Sindicato diz que alertou para falta de ambulâncias e 'nada foi feito'"
- "Campanha. Jorge Pinto inquieto com saúde mental, 'laços' e habitação dos estudantes"
- "Venezuela. Carlos Malamud. 'Enterrar o chavismo nesta fase do processo parece-me muito prematuro'"
- "Antissemitismo. João Taborda da Gama: Portugal teve cem incidentes no ano passado"
- "Imobiliário. Proprietários arrasam proposta da OCDE para subir impostos sobre casas vazias"
- "Energia. Galp e Moeve querem criar gigante ibérico do retalho e refinação"
- "Gronelândia. Paris e Berlim sobem o tom das críticas aos EUA"
- "Perfil. Rama Duwaji, a artista que recusa ser vista apenas como a sra. Zohran Mamdani"
- "Futebol. Final da Taça da Liga: uma geografia que há muito reclama o seu lugar no topo"
No Negócios:
- "Galp procura 'ganhar escala' ibérica à boleia da Moeve"
- "Portugal precisa de mais 180 mil casas na próxima década"
- "Habitação. BCP vai pedir reforço da garantia pública"
- "António Figueira Mendes. 'Se há território preservado na faixa costeira é em Grândola'"
- "João Bento. Tocou as cartas pelas encomendas e revolucionou o negócio dos CTT"
No O Jornal Económico:
- "Depósitos das empresas já superam créditos dos bancos"
- "Galp e espanhóis criam gigante que rende 2,8 mil milhões"
- "Conselho Consultivo vai ter grandes empresários e banqueiros"
- "Carlos Costa avalia a adesão de Portugal há 40 anos"
- "Amazon, Shein e Temu ameaçam império IKEA"
- "Redução do IVA na construção arrisca violação de regras"
- "Lisboa, 'capital humilde', é menos rica do que parece, diz Augusto Mateus"
- "Estâncias derretidas. Abaixo dos 1.500 metros, estão todas a fechar. Só em França, encerraram 186. Nem a neve artificial (cara) as salva"
No O Jogo:
- "Entrevista. 'Saí demasiado rápido do FC Porto. André Silva relança-se em Espanha e sente que deixou algo por fazer no Dragão"
- "FC porto. Thiago Silva pode estrear-se no clássico. Brasileiro faz mira à titularidade no jogo da Taça frente ao Benfica"
- "Tudo sobre Oskar Pietuszewsld, o menino que parecia Edgar Davids"
- "Sporting. Veloz e intuitivo, eis o reforço Faye. O JOGO traça o perfil do atacante senegales"
- "Eleições a 14 de março: Nuno Correia da Silva pondera candidatura"
- "Benfica. Rio Ave complica André Luiz e radar regressa ao Al Nassr"
- "Wesley volta a ganhar força"
- "Mourinho apertou novamente o plantel"
- "Futebol. O Minho está na moda. Final da Taça da Liga agita Braga e Guimarães"
No A Bola:
- "Tratamento de choque. Críticas de José Mourinho visam abanar o grupo antes da 'final' do Benfica com o FC Porto para a Taça"
- "Treinador irritado com regressão da equipa e comportamento passivo dos jogadores"
- "Negócio Rafa pode avançar"
- "FC Porto. Pietuszewski à espera da FIFA. Polaco, por ser menor de idade, ainda não pode jogar nem treinar-se"
- "Dragões apresentam queixa contra Frederico Varandas"
- "França. PSG conquista Supertaça nos penáltis com brilho português"
- "Arábia Saudita. Golo de Cristiano Ronaldo não evita mais uma derrota"
- "Hóquei em patins. Benfica vence Sporting no João Rocha para a Champions"
- "Sporting. Faye fechado. Extremo senegalês esperado em Lisboa nas próximas horas"
- "Toque-Bola. Histórias de Augusto Inácio, o maior tomba-gigantes da Taça da Liga"
E no Record:
- "Sporting. Forte e Faye. 20 milhões investidos em janeiro para atacar o tri"
- "Sporting. Eleições a 14 de março"
- "Benfica. Terapia de grupo. Balneário aceita criticas"
- "FC Porto. Dragão faz queixa de Varandas. Em causa as declarações em Guimarães"
- "Villas-Boas rendido a Froholdt. 'Poderá vir a ser um dos melhores'"
- "Hóquei em patins. Sporting 1-4 Benfica. Águias imparáveis na Champions"
- "Casa Pia. Álvaro Pacheco é o novo treinador"
- "França. PSG 2-2 Marselha. Armada lusa conquista supertaça"