Governador do Minnesota considera investigação do Governo Trump uma distração partidária

O governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, classificou hoje a investigação aberta contra si pelo Departamento de Justiça da Governo Trump como uma "distração partidária" e garantiu que o Estado "não se deixará intimidar".

"Os residentes do Minnesota estão mais preocupados com a segurança e a paz do que com táticas legais infundadas destinadas a intimidar os funcionários públicos que apoiam a sua comunidade", frisou Walz, num comunicado publicado nas redes sociais.

O democrata destacou que o seu objetivo é proteger a população.

"As famílias estão assustadas. As crianças têm medo de ir à escola. Os pequenos negócios estão a sofrer. Uma mãe morreu e os responsáveis ainda não foram responsabilizados", recordou, em alusão à morte de Renee Nicole Good por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

A este respeito, indicou que o Governo federal deve "restaurar a confiança, a responsabilidade e a ordem pública" em vez de se envolver em retaliação com uma investigação que "não procura justiça".

"O estado do Minnesota não será arrastado para a política", enfatizou.

Jacob Frey, presidente da Câmara de Minneapolis, que também está a ser investigado pelo Departamento de Justiça, sublinhou no sábado que esta "foi uma clara tentativa" de o intimidar "por defender" a cidade.

Segundo os meios de comunicação social norte-americanos, ambos os políticos democratas foram intimados a depor sobre as suas declarações relativas às ações dos agentes do ICE nas últimas semanas, depois de terem manifestado a sua oposição a estas forças no Estado do Minnesota.

As intimações, que solicitam registos, foram enviadas para os gabinetes do governador Tim Walz, do procurador-geral Keith Ellison, do presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, da presidente da Câmara de St. Paul, Kaohly Her, e de autoridades dos condados de Ramsey e Hennepin, segundo fonte ligada ao processo citada pela agência Associated Press (AP).

A investigação está relacionada sobre se as autoridades do Minnesota obstruíram a aplicação da lei federal de imigração através de declarações públicas e centra-se na possível violação de uma lei de conspiração.

Ao mesmo tempo, o Governo norte-americano liderado por Donald Trump está a pressionar uma juíza para que rejeite os esforços do Minnesota e das suas maiores cidades para travar o aumento das ações contra a imigração ilegal.

O Governo realçou na segunda-feira, num documento judicial, que a operação tornou o Estado mais seguro com a detenção de mais de 3.000 pessoas que se encontravam no país ilegalmente.

O procurador-geral do Minnesota, Keith Ellison, disse que o Governo está a violar a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais com as suas operações sem precedentes.

Descreveu os agentes armados como mal treinados e disse que a invasão deve cessar.

O processo judicial apresentado em 12 de janeiro procura uma ordem para suspender ou limitar a ação de fiscalização.