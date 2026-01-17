PM britânico considera ameaças de Trump "completamente erradas"

O primeiro ministro britânico, Keir Starmer, classificou hoje como "completamente erradas" as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor novas tarifas aos aliados europeus que se opõem à sua tentativa de anexar a Gronelândia.

"Impor tarifas aos aliados em nome da segurança coletiva da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] é completamente errado. Vamos abordar esta questão diretamente com o governo norte americano", afirmou Starmer em comunicado.

O chefe do governo britânico acrescentou ainda que a segurança no Ártico "é importante para toda a NATO" e defendeu que os aliados devem reforçar a cooperação para enfrentar "a ameaça russa em diferentes partes da região".

Donald Trump afirmou hoje que irá aplicar, a partir de fevereiro, uma tarifa de 10% sobre mercadorias provenientes de oito países europeus, justificando a medida com a oposição destes ao controlo norte americano sobre a Gronelândia.

Nas redes sociais, Trump especificou que Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia serão alvo da taxa, que poderá subir para 25% a 1 de junho caso não seja alcançado um acordo para a "compra completa e total da Gronelândia" pelos Estados Unidos.

O chefe de Estado norte-americano tem reiterado, ao longo dos últimos meses, que os Estados Unidos devem assumir o controlo da Gronelândia --- um território semiautónomo da Dinamarca, país membro da NATO --- e afirmou no início desta semana que qualquer solução que não colocasse a ilha ártica sob soberania norte americana seria "inaceitável".

Todavia, centenas de pessoas marcharam hoje na capital da Gronelândia, Nuuk, enfrentando temperaturas próximas de zero, chuva e ruas geladas, para manifestar apoio à autogovernação do território perante as recentes ameaças de uma tomada de controlo por parte dos Estados Unidos.