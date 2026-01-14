Trump conversa com Delcy Rodríguez por telefone e considera-a uma "pessoa fantástica"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou hoje que teve uma conversa telefónica com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que descreveu como uma "pessoa fantástica".

"Hoje tivemos uma conversa excelente e ela é uma pessoa fantástica. Na verdade, é alguém com quem temos trabalhado muito bem", afirmou Trump à imprensa no Gabinete Oval da Casa Branca.

O líder republicano acrescentou que a chamada foi "longa", que abordaram "muitos temas" e que está a correr "muito bem com a Venezuela".

Trump fez estas declarações um dia antes de receber na Casa Branca a líder opositora venezuelana María Corina Machado, que, por enquanto, foi excluída pelos Estados Unidos da transição na Venezuela.

Delcy Rodríguez, que foi vice-presidente durante o mandato de Nicolás Maduro, assumiu o cargo após as forças especiais norte-americanas capturarem, a 03 de janeiro, em Caracas, o líder chavista e a sua esposa, Cilia Flores, e os levarem para Nova Iorque para os julgar por tráfico de drogas.

Trump afirma que os Estados Unidos mantêm uma tutela sobre o Governo venezuelano e anunciou acordos para receber milhões de barris de petróleo venezuelano.

Rodríguez informou hoje que nos últimos dias foram libertos 406 presos políticos no país e que o processo de libertação continua em aberto.

A presidente interina fez estas declarações junto ao seu irmão, o chefe negociador do Governo venezuelano, Jorge Rodriguez, e ao ministro do Interior, Diosdado Cabello.