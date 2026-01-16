Trump não vê "neste momento razão" para invocar Lei da Insurreição no Minnesota

O Presidente norte-americano afirmou hoje não ver "neste momento razão" para invocar a Lei da Insurreição, que permite usar as Forças Armadas como força policial, após ter ameaçado fazê-lo na quinta-feira, perante protestos no Minnesota.

A maior cidade do estado, Minneapolis, está sob tensão desde a morte, na semana passada, de Renee Good, uma cidadã norte-americana abatida a tiro por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), no âmbito de operações em grande escala.

Além dos cerca de 2.000 polícias já destacados para aquele estado do norte dos Estados Unidos, centenas chegaram ao Minnesota no início desta semana.

Um cidadão venezuelano tinha também sido ferido por fogo policial na quarta-feira à noite.

"Se precisasse de recorrer a ela (à Lei da Insurreição), fá-lo-ia. Não creio que neste momento haja qualquer razão para o fazer", declarou Donald Trump.

Esse conjunto de leis dos séculos XVIII e XIX que Trump ameaçou repetidamente utilizar nos últimos meses é uma forma de estado de emergência que permite ao Governo federal utilizar as Forças Armadas para fins de manutenção da ordem pública no território dos Estados Unidos.

A Lei da Insurreição foi invocada pela última vez em 1992 pelo presidente George H. Bush, a pedido do governador republicano da Califórnia, que enfrentava tumultos sem precedentes em Los Angeles, após a absolvição dos polícias que espancaram até à morte Rodney King, um condutor negro.

O Governo Trump afirma que o polícia que baleou Renee Good agiu em legítima defesa, e este não foi, até à data, processado ou suspenso.

As autoridades democratas do Minnesota, que contestam a versão oficial dos factos, com base em vídeos gravados na altura, exigem que seja apurada a responsabilidade pela morte da mulher, temendo que a investigação do FBI (agências de serviços secretos internos dos Estados Unidos) seja tendenciosa.

Várias sondagens divulgadas na quinta-feira mostram que a maioria dos norte-americanos considera a morte de Renee Good "injustificada".

Tais sondagens, incluindo uma do canal televisivo CNN, comprovam também que os norte-americanos discordam em grande parte das explicações apresentadas pelo Governo Trump.