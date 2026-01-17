Vitória do Sporting domina manchetes num dia marcado por alertas económicos

Neste sábado, dia 17 de Janeiro, a imprensa nacional reparte atenções entre a actualidade económica e social, a política internacional e o desporto, com destaque claro para o futebol e para a vitória do Sporting.

No Público, sobressaem as dificuldades económicas sentidas em vários sectores, com a crise na restauração a marcar a agenda, bem como a preocupação dos agricultores face ao acordo do Mercosul. O jornal destaca ainda o crescimento do sector imobiliário na criação de empresas em 2025, os limites ao crescimento do ensino superior devido à falta de docentes e a forte presença de médicos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. No plano internacional, é salientada a ameaça de Donald Trump de aplicar novas tarifas a países que não apoiem a anexação da Gronelândia.

O Jornal de Notícias dá relevo a temas de carácter social e judicial, como o caso de uma mulher que deu à luz num hospital de Lisboa em circunstâncias dramáticas e a indemnização paga a uma família uma década após os fogos de Oleiros. Nas presidenciais, alerta para o papel das redes sociais em contornar a legislação em dia de reflexão. No desporto, destaca a vitória do Sporting sobre o Casa Pia, mantendo pressão sobre o Benfica.

O Correio da Manhã centra-se em casos judiciais e polémicas, incluindo uma alegada situação de tortura numa esquadra da PSP e um processo relacionado com transferências no FC Porto. O aumento de mortes em Dezembro, associado à gripe e ao frio, também merece destaque. No futebol, acompanha a vitória leonina e antecipa o duelo entre Rio Ave e Benfica.

Nos diários desportivos, o tom é dominado pelo triunfo do Sporting por 3-0 frente ao Casa Pia, com consensos em torno do regresso em grande de Geny Catamo, autor de dois golos, e de Daniel Bragança, que também marcou. A Bola, Record e O Jogo sublinham o impacto imediato dos regressos e a satisfação do treinador Rui Borges. O Benfica surge associado às negociações por Rafa e ao discurso confiante de José Mourinho antes do próximo jogo, enquanto o FC Porto é destacado pela consistência defensiva e pela gestão do plantel.

No andebol, há unanimidade na imprensa desportiva quanto à estreia vitoriosa de Portugal no Europeu, com um triunfo claro frente à Roménia.

Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "Restaurantes. A crise é o prato do dia"

- "Um quinto dos 4.800 médicos estrangeiros trabalha no sector público"

- "Criação de empresas imobiliárias foi a que mais subiu em 2025"

- "Ensino. Crescimento do superior está limitado por falta de docentes"

- "Apontam riscos. Agricultores apreensivos com acordo do Mercosul"

- "Novas tarifas. Trump ameaça quem não apoiar anexação da Gronelândia"

- "Delfim Sardo: 'Não há alternativa séria ao depósito da Colecção Ellipse no MAC/CCB"

- "Professores deslocados. Viver numa residência foi uma necessidade, mas esta sabe 'quase a casa'"

Jornal de Notícias:

- "Portugueses estão a comprar menos motas de baixa cilindrada"

- "Todos os caminhos vão dar a Santiago. Quase 90 mil peregrinos percorreram o Litoral Norte, entre Porto e Valença"

- "Presidenciais. Redes sociais furam leis apertadas em dia de reflexão política"

- "Porto. Biblioteca Municipal fechada há dois anos à espera de obras"

- "Oleiros. Família compensada uma década após tragédia dos fogos"

- "Lisboa. Deu à luz na casa de banho do hospital e atirou bebé à sanita"

- "Ataque. Fora de jogo do futuro obriga a gastar milhões"

- "Sporting 3-0 Casa Pia. Génio de Catamo mantém leões ligados à ficha. Moçambicano marca dois. Benfica sob pressão para ganhar hoje ao Rio Ave"

Correio da Manhã:

- "FC Porto recusa pagar luvas de 3,54 milhões, Tribunal deu razão a dragões, Bruno Macedo reclama comissões por transferências de jogadores, Em causa, as vendas de Militão e Felipe ao Real e Atl. Madrid"

- "Acusação revela tortura e horror em esquadra da PSP"

- "Sporting 3 Casa Pia 0: Génio Catamo mantém leão vivo na Liga, Bragança regressa com golo nos pés"

- "Varandas exige entrada na Champions a Rui Borges"

- "Rio Ave - Benfica: Mourinho promete 'dar caça' a rivais"

- "Doping em Oeiras: Judiciária trava negócio do 'Harry Potter' do culturismo"

- "Em dezembro: Gripe e frio disparam número de mortes"

- "Ordem sugere: Advogados suplentes nos grandes processos"

- "Felgueiras: Queimado vivo pelo sobrinho que queria dinheiro para jogo"

- "O triste fim de Clara Pinto Correia"

O Jogo:

- "Sporting 3-0 Casa Pia. Volta feliz. Golos dos regressados Catamo e Bragança a abrir segunda parte do campeonato"

- "Rui Borges: 'Plantel? Penso que não vai sair ninguém'"

- "Transferência: Casa Pia nega ter contornado sanções à Rússia"

- "Benfica. Acordo com Rafa. Rui Costa procura fechar contratação perdoando dívida ao Besiktas"

- "Rio Ave-Benfica. José Mourinho: 'Moral em alta após jogo muito bem conseguido'"

- "Ríos falha três jogos"

- "Enzo provoca dragões"

- "FC Porto. Como Thiago Silva preparou o reforço do muro. Exibição irrepreensível do experiente defesa no clássico. Gestão de cargas afinada ao detalhe. Cuidado extremo na recuperação. Líder discreto e natural. Deve repetir onze em Guimarães"

- "Borja e Samu distinguidos"

- "Andebol. Portugal despacha Roménia. Estreia com vitória clara (40-34) no Europeu. Macedónia é o adversário de amanhã"

- "Internacional. Taremi protesta em silêncio. Iraniano do Olympiacos recupera postura de 2022"

A Bola:

- "Sporting 3-0 Casa Pia. Sejam bem-vindos! Geny Catamo voltou em grande e assinou dois golos. Daniel Bragança regressou à competição e também marcou"

- "'Foi melhor do que esperava', diz o médio"

- "'Aos poucos eles vão voltando...' Rui Borges rendido aos 'reforços'"

- "Debast e Mangas também somaram minutos"

- "Rio Ave-Benfica. Rafa mais perto. Presidente do Besiktas confirma negociações avançadas"

- "José Mourinho: 'Estamos motivados para dar caça ao FC Porto e Sporting'"

- "Treinador garante equipa com 'moral em alta'"

- "Richard Ríos falha três jogos"

- "FC Porto. Thiago Silva mantém-se no onze"

- "Alberto e Alan Varela regressam à titularidade em Guimarães"

- "França. PSG vence antes de Alvalade"

- "Andebol. Heróis do Mar entram a ganhar. Portugal 40-34 Roménia"

Record:

- "Sporting 3 - 0 Casa Pia: Olha quem voltou, Geny Catamo bisou e Bragança fechou as contas, Médio marca 335 dias depois de grave lesão, 'As coisas não aconteceram por acaso"

- "Duas temporadas e meia: Acordo total com Rafa ... Falta o Besiktas, Proposta de 5MEuro pode chegar aos 7 com ida à Champions, Mourinho 'Motivado para ir à caça de quem está à nossa frente', Rio Ave - Benfica"

- "FC Porto: 13 golos na época de estreia de Farioli, Dração de canto afinado"

- "Hóquei em patins: Benfica OC Brcelos"

- "Europeu de andebol: Portugal 40 - Roménia 34"