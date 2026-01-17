Vitória do Sporting domina manchetes num dia marcado por alertas económicos
Confira os títulos dos jornais nacionais de hoje e, na galeria, as suas capas
Neste sábado, dia 17 de Janeiro, a imprensa nacional reparte atenções entre a actualidade económica e social, a política internacional e o desporto, com destaque claro para o futebol e para a vitória do Sporting.
No Público, sobressaem as dificuldades económicas sentidas em vários sectores, com a crise na restauração a marcar a agenda, bem como a preocupação dos agricultores face ao acordo do Mercosul. O jornal destaca ainda o crescimento do sector imobiliário na criação de empresas em 2025, os limites ao crescimento do ensino superior devido à falta de docentes e a forte presença de médicos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. No plano internacional, é salientada a ameaça de Donald Trump de aplicar novas tarifas a países que não apoiem a anexação da Gronelândia.
O Jornal de Notícias dá relevo a temas de carácter social e judicial, como o caso de uma mulher que deu à luz num hospital de Lisboa em circunstâncias dramáticas e a indemnização paga a uma família uma década após os fogos de Oleiros. Nas presidenciais, alerta para o papel das redes sociais em contornar a legislação em dia de reflexão. No desporto, destaca a vitória do Sporting sobre o Casa Pia, mantendo pressão sobre o Benfica.
O Correio da Manhã centra-se em casos judiciais e polémicas, incluindo uma alegada situação de tortura numa esquadra da PSP e um processo relacionado com transferências no FC Porto. O aumento de mortes em Dezembro, associado à gripe e ao frio, também merece destaque. No futebol, acompanha a vitória leonina e antecipa o duelo entre Rio Ave e Benfica.
Nos diários desportivos, o tom é dominado pelo triunfo do Sporting por 3-0 frente ao Casa Pia, com consensos em torno do regresso em grande de Geny Catamo, autor de dois golos, e de Daniel Bragança, que também marcou. A Bola, Record e O Jogo sublinham o impacto imediato dos regressos e a satisfação do treinador Rui Borges. O Benfica surge associado às negociações por Rafa e ao discurso confiante de José Mourinho antes do próximo jogo, enquanto o FC Porto é destacado pela consistência defensiva e pela gestão do plantel.
No andebol, há unanimidade na imprensa desportiva quanto à estreia vitoriosa de Portugal no Europeu, com um triunfo claro frente à Roménia.
Títulos dos jornais de hoje
Público:
- "Restaurantes. A crise é o prato do dia"
- "Um quinto dos 4.800 médicos estrangeiros trabalha no sector público"
- "Criação de empresas imobiliárias foi a que mais subiu em 2025"
- "Ensino. Crescimento do superior está limitado por falta de docentes"
- "Apontam riscos. Agricultores apreensivos com acordo do Mercosul"
- "Novas tarifas. Trump ameaça quem não apoiar anexação da Gronelândia"
- "Delfim Sardo: 'Não há alternativa séria ao depósito da Colecção Ellipse no MAC/CCB"
- "Professores deslocados. Viver numa residência foi uma necessidade, mas esta sabe 'quase a casa'"
Jornal de Notícias:
- "Portugueses estão a comprar menos motas de baixa cilindrada"
- "Todos os caminhos vão dar a Santiago. Quase 90 mil peregrinos percorreram o Litoral Norte, entre Porto e Valença"
- "Presidenciais. Redes sociais furam leis apertadas em dia de reflexão política"
- "Porto. Biblioteca Municipal fechada há dois anos à espera de obras"
- "Oleiros. Família compensada uma década após tragédia dos fogos"
- "Lisboa. Deu à luz na casa de banho do hospital e atirou bebé à sanita"
- "Ataque. Fora de jogo do futuro obriga a gastar milhões"
- "Sporting 3-0 Casa Pia. Génio de Catamo mantém leões ligados à ficha. Moçambicano marca dois. Benfica sob pressão para ganhar hoje ao Rio Ave"
Correio da Manhã:
- "FC Porto recusa pagar luvas de 3,54 milhões, Tribunal deu razão a dragões, Bruno Macedo reclama comissões por transferências de jogadores, Em causa, as vendas de Militão e Felipe ao Real e Atl. Madrid"
- "Acusação revela tortura e horror em esquadra da PSP"
- "Sporting 3 Casa Pia 0: Génio Catamo mantém leão vivo na Liga, Bragança regressa com golo nos pés"
- "Varandas exige entrada na Champions a Rui Borges"
- "Rio Ave - Benfica: Mourinho promete 'dar caça' a rivais"
- "Doping em Oeiras: Judiciária trava negócio do 'Harry Potter' do culturismo"
- "Em dezembro: Gripe e frio disparam número de mortes"
- "Ordem sugere: Advogados suplentes nos grandes processos"
- "Felgueiras: Queimado vivo pelo sobrinho que queria dinheiro para jogo"
- "O triste fim de Clara Pinto Correia"
O Jogo:
- "Sporting 3-0 Casa Pia. Volta feliz. Golos dos regressados Catamo e Bragança a abrir segunda parte do campeonato"
- "Rui Borges: 'Plantel? Penso que não vai sair ninguém'"
- "Transferência: Casa Pia nega ter contornado sanções à Rússia"
- "Benfica. Acordo com Rafa. Rui Costa procura fechar contratação perdoando dívida ao Besiktas"
- "Rio Ave-Benfica. José Mourinho: 'Moral em alta após jogo muito bem conseguido'"
- "Ríos falha três jogos"
- "Enzo provoca dragões"
- "FC Porto. Como Thiago Silva preparou o reforço do muro. Exibição irrepreensível do experiente defesa no clássico. Gestão de cargas afinada ao detalhe. Cuidado extremo na recuperação. Líder discreto e natural. Deve repetir onze em Guimarães"
- "Borja e Samu distinguidos"
- "Andebol. Portugal despacha Roménia. Estreia com vitória clara (40-34) no Europeu. Macedónia é o adversário de amanhã"
- "Internacional. Taremi protesta em silêncio. Iraniano do Olympiacos recupera postura de 2022"
A Bola:
- "Sporting 3-0 Casa Pia. Sejam bem-vindos! Geny Catamo voltou em grande e assinou dois golos. Daniel Bragança regressou à competição e também marcou"
- "'Foi melhor do que esperava', diz o médio"
- "'Aos poucos eles vão voltando...' Rui Borges rendido aos 'reforços'"
- "Debast e Mangas também somaram minutos"
- "Rio Ave-Benfica. Rafa mais perto. Presidente do Besiktas confirma negociações avançadas"
- "José Mourinho: 'Estamos motivados para dar caça ao FC Porto e Sporting'"
- "Treinador garante equipa com 'moral em alta'"
- "Richard Ríos falha três jogos"
- "FC Porto. Thiago Silva mantém-se no onze"
- "Alberto e Alan Varela regressam à titularidade em Guimarães"
- "França. PSG vence antes de Alvalade"
- "Andebol. Heróis do Mar entram a ganhar. Portugal 40-34 Roménia"
Record:
- "Sporting 3 - 0 Casa Pia: Olha quem voltou, Geny Catamo bisou e Bragança fechou as contas, Médio marca 335 dias depois de grave lesão, 'As coisas não aconteceram por acaso"
- "Duas temporadas e meia: Acordo total com Rafa ... Falta o Besiktas, Proposta de 5MEuro pode chegar aos 7 com ida à Champions, Mourinho 'Motivado para ir à caça de quem está à nossa frente', Rio Ave - Benfica"
- "FC Porto: 13 golos na época de estreia de Farioli, Dração de canto afinado"
- "Hóquei em patins: Benfica OC Brcelos"
- "Europeu de andebol: Portugal 40 - Roménia 34"