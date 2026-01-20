Marcelo diz que irá "cumprir missão até ao fim" mas está pronto para "próximo capítulo"

O Presidente da República afirmou hoje que irá cumprir a sua missão "até ao fim", frisando que ainda irá nomear chefias militares e tomar "decisões políticas", mas disse estar pronto para o "próximo capítulo" da sua vida.

Em declarações aos jornalistas à chegada a um hotel em Estrasburgo, onde irá participar esta quarta-feira numa sessão do Parlamento Europeu comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), Marcelo Rebelo de Sousa disse que, nos últimos 10 anos, teve "uma missão" e agora "faltam 40 e tal dias para a cumprir até ao fim".

"Vou cumprir até ao fim. Até ao fim terei de exercer poderes ainda de nomeação de chefias militares, terei de promulgar diplomas, de tomar decisões políticas, o que normalmente não acontece nos últimos dias ou últimas semanas de mandato", afirmou.

No entanto, Marcelo salientou que, "encerrado isso, é uma nova vida" e reconheceu que, quando tomar posse o próximo Presidente da República, em 09 de março, se irá abrir um "capítulo completamente diferente" na sua vida.

"Estou pronto para o próximo capítulo", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas minutos depois de o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ter chegado ao mesmo hotel, o que se deveu ao facto de ambos terem viajado juntos para Estrasburgo no avião Falcon, da Força Aérea Portuguesa.

Questionado se, nessa viagem, falaram de política, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "falaram de tudo, menos de política".

"Falou-se de coisas da vida de cada qual. Eu falei imenso de coisas do passado, todos falámos de memórias do passado, de projetos para o futuro", disse, afirmando não ficar com saudades desse tempo, por não ter saudosismos quando parte para um "novo capítulo".

"É uma nova vida e, portanto, hoje senti, na viagem, que nós falámos de aspetos da vida de cada qual que não têm a ver especificamente com a política, mesmo para quem esteve muito envolvido em política", referiu.

Interrogado se não lamenta não ter a mesma "boa relação" com o atual primeiro-ministro que tinha com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter "uma relação muito boa" com Luís Montenegro.

"Com os dois tive ótima relação. Conheci-os muito novos, um foi meu aluno aos 19 anos [António Costa] e estive nas duas primeiras campanhas do atual primeiro-ministro, fui o único dirigente nacional do partido que esteve com ele na altura em que foi candidato autárquico, era muito novinho", referiu.

O Presidente da República reconheceu, contudo, que tem uma "cumplicidade diferente" com Luís Montenegro, "porque ele é mais novo do que o presidente António Costa", mas frisou que também há cumplicidade.

"Havia uma tertúlia de que ele fazia parte -- é uma tertúlia em que eu estive várias vezes -- que era a 'tertúlia dos Luíses'. Tinha vários Luíses. Eu não era um Luís, mas fazia parte dela", recordou.