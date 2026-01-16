Costa falha reunião com Lula da Silva mas irá à assinatura do acordo do acordo UE-Mercosul

O presidente do Conselho Europeu vai hoje falhar uma reunião com o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, devido ao cancelamento de um voo, mantendo a deslocação ao Paraguai, no sábado, para a assinatura do acordo UE-Mercosul.

Segundo fonte europeia, a companhia aérea alemã Lufthansa anunciou o cancelamento da ligação Frankfurt-São Paulo, não tendo Costa chegado a embarcar em Bruxelas, na quinta-feira ao fim do dia, pelo que apenas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirá hoje com o líder brasileiro.

A assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e os quatro países do Mercosul (Argentina, Brasil Paraguai e Uruguai) vai decorrer em Assunção, após 25 anos de negociações.

A assinatura do acordo comercial contará com, além da presidente da Comissão Europeia e do presidente do Conselho Europeu, dos ministros os Negócios Estrangeiros dos países que compõem o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e ainda do atual líder do bloco sul-americano, o Presidente do Paraguai, Santiago Peña.

O acordo permitirá eliminar tarifas para 91% das exportações da UE para o Mercosul e para 92% das vendas sul-americanas para a Europa, abrindo um mercado conjunto de mais de 700 milhões de consumidores, segundo dados da Comissão Europeia.

Para a União Europeia, o tratado abre as portas de um mercado historicamente protegido aos seus setores industriais mais competitivos, como a indústria automóvel e a maquinaria industrial, onde as atuais tarifas entre 35% e 14% desaparecerão progressivamente.

Outros setores que beneficiarão de forma especial serão o químico e o farmacêutico, bem como produtos agroalimentares protegidos por denominações de origem, como os vinhos e os queijos.