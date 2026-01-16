Gouveia e Melo sem arrependimentos diz que foi o único que pôs o dedo da ferida

O candidato presidencial Gouveia e Melo recusou hoje estar arrependido com o estilo de campanha que adotou em relação aos seus adversários e ao sistema partidário, contrapondo que foi o único que pôs e dedo na ferida.

Gouveia e Melo falava aos jornalistas numa deslocação de comboio entre Cascais e o Cais do Sodré, em Lisboa - percurso que diz ter feito todos os dias enquanto jovem, a partir da Parede até à Marinha. No Cais do Sodré, apanhava depois um barco para a outra margem do rio Tejo.

Interrogado se estava arrependido pelo estilo mais contundente de campanha que adotou, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada recusou. Na sua perspetiva, se adotasse um estilo mais redondo de discurso seria a mesma situação de "um médico estar perante uma ferida gangrenada e não querer meter as mãos na ferida".

"Eu, verdadeiramente, fui o único que pus o dedo na ferida. O candidato André Ventura, que é um dos que mais ruído faz sob corrupção, não meteu o dedo na ferida. Quem meteu o dedo na ferida fui eu", sustentou.

Negou, também, ter atirado "lama" aos seus adversários, em particular contra Marques Mendes.

"A única coisa que fiz foi fazer uma pergunta muito simples: Qual é verdadeiramente a sua profissão? E essa resposta ainda está hoje por dar, mas não quero falar mais sobre isso, porque isso é um problema entre esse candidato e o povo português", disse.

Depois, prosseguiu, salientando que, da sua parte, "não há arrependimento".

"Na vida temos de arriscar, temos de viver a vida de acordo com a nossa consciência. Estou a fazer o último serviço que eu posso fazer à minha população e ao meu povo. Se, por acaso - e não acredito que seja esse o cenário -, dispensarem-me, eu ficarei dispensado. Mas acredito que não serei dispensado", acrescentou.