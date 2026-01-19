Esa Huttunen e Dana Honzakova venceram XIV Madeira Orienteering Meeting
A etapa longa realizada no Montado do Pereiro e serras do Poiso, no concelho de Santa Cruz, no sábado, 17 de Janeiro, definiu os vencedores da 14.ª Edição do Madeira Orienteering Meeting, após o cancelamento da 3.ª etapa devido condições climatéricas adversas no Chão das Aboboreiras.
A organização do Clube Aventura da Madeira preparou uma etapa de distância longa, nas serras do Poiso /Montado do Pereiro, com percursos exigentes em terrenos de desnível acentuado, com distâncias entre os 1700 metros para a iniciação e os 7000 metros para a Elite masculina. A prova desenrolou-se numa área com 1,8km2, onde a organização montou 63 postos de controlo, para definir 12 percursos. A leitura correta dos desníveis foi a chave para a escolha das melhores opções nesta etapa, que contou com 182 participantes.
A disputa dos primeiros lugares na Elite masculina esteve equilibrada até que o finlandês, Esa Huttunen, chegou à meta, batendo o tempo do inglês Adrew LIewellyn e do norueguês Oystein Kvaal Osterbo, 2.º e 3º respetivamente. Na competição feminina, a checa residente da Madeira, que representa o CMoFunchal, Dana Honzakova, venceu destacada.
A nível colectivo, a etapa longa teve como vencedor o Clube Aventura da Madeira, seguido do Clube de Montanha do Funchal e na terceira posição, o Grupo Desportivo do Estreito.
Resultados Escalões Elite:
Homens Elite
1.º Esa Huttunen - TuMe - 1:03:06
2.º Andrew Llewellyn - FVO - 1:07:02
3.º Oystein Kvaal Osterbo – TuMe - 1:08:09
Damas Elite
1.ª Dana Honzakova - CMo Funchal - 1:04:50
2.ª Alexandra Fonseca – CDEFF - 1:25:49
3.ª Ana Sá – GDE - 1:46:32
Oeystein Kvaal Osterbo e Sara Stefanova vencem Sprint Funchal
A etapa Sprint do Madeira Orienteering Meeting disputou-se na cidade do Funchal, com percursos na zona histórica da Sé, na noite de sexta-feira, 16 de Janeiro, sendo a mais participada com 272 orientistas. Nesta etapa em ambiente noturno, a organização do Clube Aventura da Madeira disponibilizou 12 percursos diferentes, com distâncias entre os 1100m e 4100 metros, para os 30 escalões em disputa, que contaram com participantes dos 7 aos 84 anos.
Nos escalões Elite, a vitória foi disputada ao segundo em ambos os géneros, com Sara Stefanova e Oeystein Kvaal Osterbo a serem os mais rápidos na cidade do Funchal.
A nível coletivo, a etapa Sprint teve como vencedor o Clube de Montanha do Funchal, na segunda posição o Clube Aventura da Madeira e em terceiro, o Clube Escola Francisco Franco.
Resultados Escalões Elite
Damas Elite
1.ª Sara Stefanova – Individual - 15:04
2.ª Dana Honzakova - CMo Funchal - 15:39
3.ª Alexandra Fonseca - CDEFF - 17:04
Homens Elite
1.º Oeystein Kvaal Osterbo - TuMe - 15:54
2.º Esa Huttunen - TuMe - 16:08
3.º Alexandre Gouveia - LCM -16:41
Os dois dias de competição reuniram três centenas de inscritos diferentes, representando 31 clubes, 14 dos quais estrangeiros. Destaque ainda para os escalões veteranos, com participantes entre os 60 e os 84 anos, onde participaram a maioria dos 33 atletas não residentes inscritos no evento.