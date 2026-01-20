'Tarifa de Residente Insular' pode ser a nova designação do subsídio de mobilidade

Jaime Filipe Ramos garante que "desde a primeira hora" PSD e CDS entenderam que as alterações ao subsídio social de mobilidade eram "uma injustiça" e tomaram medidas concretas, avançando com o diploma que está em discussão no parlamento regional.

Um diploma que também terá a discussão na especialidade nesta sessão plenária e para a qual considera importante que os partidos da oposição participem, mas também adianta que a maioria que suporta o Governo Regional também vai propor alterações.

Jaime Filipe Ramos defende um modelo em que a plataforma já tenha acesso à documentação dos utentes, garanta a possibilidade de viagens 'one way' com o mesmo tecto de 400 euros e que seja pago "apenas o valor de referência e nada mais".

Por outro lado, como defende o JPP, será proposta outra designação para o subsídio social de mobilidade. Tarifa de Residente Insular deverá ser a designação proposta na discussão na especialidade.