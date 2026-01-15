Presidente do Governo satisfeito com suspensão de parte do Subsídio de Mobilidade

A Presidência do Governo Regional da Madeira emitiu uma nota oficial esta quinta-feira, congratulando-se pela suspensão parcial de uma parte do novo modelo do Subsídio Social de Mobilidade, medida tomada ontem à noite.

"O Governo Regional congratula-se com a decisão comunicada pelo Governo Central, relativa à suspensão da exigência da não existência de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social, como condição de acesso ao direito ao reembolso previsto do Subsídio Social de Mobilidade, entendendo que imperou o bom-senso necessário ao processo e manifesta total abertura para um diálogo construtivo que leve ao afastamento definitivo de qualquer disposição discriminatória para a população da Região Autónoma da Madeira", escreve num único parágrafo.

A reação oficial do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, segue-se a uma primeira reacção ontem à noite da parte do secretário regional com a tutela da pasta dos transportes aéreos, Eduardo Jesus.