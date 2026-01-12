Cotrim de Figueiredo considera que residentes ficam prejudicados com novo Subsídio de Mobilidade

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo considera que os residentes na Madeira e nos Açores ficam prejudicados com o novo regime do Subsídio Social de Mobilidade. Numa publicação nas redes sociais aborda esta temática.

Cotrim de Figueiredo aponta que a adopção do novo modelo tem sido "uma autêntica confusão", com a introdução de novos critérios e redução do valor máximo. "O reembolso imediato não é aplicado a todas as companhias aéreas", indica o candidato.

Por considerar que a mobilidade é um direito e não uma benesse ou privilégio, assume que deve pronunciar-se sobre o assunto. "Os residentes dessas regiões autónomas devem beneficiar desse reembolso sem depender de outra coisa que não seja o facto de serem residentes e, depois, beneficiarem de uma tarifa de residentes", afirma Cotrim de Figueiredo.

O candidato assume não entender como pode existir uma decisão do Governo da República "sem a devida articulação com as Regiões Autónomas".