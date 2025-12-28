Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador do Médio Oriente

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do Médio Oriente na 16.ª edição da Globe Soccer Awards, que decorre este domingo no Dubai. CR7 superou Benzema e Mahrez.

Cristiano Ronaldo subiu ao palco para agradecer mais um galardão para o seu extenso palmarés:

“Esta gala é uma das minhas favoritas. Dedico a este prémio a minha familia, à minha mulher Georgina e a toda a minha equipa. Às vezes é dificil continuar nesta idade, mas continuo a desfrutar do futebol e quero continuar, acima de tudo, a ganhar troféus, a jogar futebol e, de preferência, sem lesões. Boa noite a todos”