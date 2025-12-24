Festival de Coros de Natal prossegue nos dia 27, 29 e 30 de Dezembro

Após os dois primeiros concertos realizados, no palco da Placa Central da Avenida Arriaga, nos passados dias 17 e 19 de Dezembro, o Orfeão Madeirense dá continuidade à 28.ª edição do Festival de Coros de Natal, após o dia de Natal.

O primeiro espectáculo será na Sé do Funchal no dia 27, o segundo na Igreja do Carmo no dia 29 e o terceiro no dia 30 na Igreja do Colégio, todos às 21h30.

Este ano, participam no Festival para além do Orfeão Madeirense, os seguintes coros: Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial, Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha Ensemble Flores de Maio e Grupo Coral da S.F.IC.M. de Gansaria (Santarém).

A organização pretende, assim, que "o Festival de Coros de Natal cresça em qualidade e diversidade e que continue a ser uma montra do trabalho quer dos coros madeirenses quer dos coros convidados do exterior contribuindo para um programa cultural nas Festas de Natal e Fim de Ano da Madeira mais rico, mantendo e até aumentando a afluência de espectadores que todos os anos o Festival observa".