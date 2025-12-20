Perfil do candidato presidencial André Ventura, o rosto do Chega que se afirma candidato anti-sistema

André Ventura, líder e figura central do Chega, voltou a entrar na corrida a Belém depois do terceiro lugar em 2021, reclamando-se o candidato antissistema, que não será o Presidente de todos os portugueses.

André Claro Amaral Ventura, 42 anos, começou o seu percurso político no PSD, partido pelo qual foi eleito vereador da Câmara Municipal de Loures em 2017, após uma campanha que ficou marcada por declarações sobre a comunidade cigana, que causaram polémica.

Em 2018, acabou por se desfiliar do PSD, em rutura com o então líder do partido, Rui Rio, e em outubro renunciou ao mandato de vereador em Loures, cerca de um ano depois de ter sido eleito.

Meses depois, nasceu o Chega, partido inscrito no Tribunal Constitucional em abril de 2019.

André Ventura fundou esta força política e é o seu presidente desde o primeiro congresso, cargo que mantém há seis anos, após várias reeleições.

O líder do Chega, que conta com o apoio do partido, anunciou em setembro que voltaria a candidatar-se a Presidente da República para esta força política "ter voz" nas presidenciais de 18 de janeiro. Este anúncio aconteceu quatro meses após ter sido candidato nas eleições legislativas e ter assumido a ambição de chegar a primeiro-ministro.

Ventura apresentou-se como o candidato antissistema, e defendeu que a sua participação nas eleições presidenciais do próximo ano é uma forma de liderar a oposição.

O discurso discriminatório contra ciganos e anti-imigração, que tem vindo a repetir ao longo dos anos, manteve-se nesta candidatura, nomeadamente em cartazes espalhados pelo país e que lhe valeram um processo em tribunal.

Nas eleições legislativas de 2019, Ventura foi eleito pela primeira vez para a Assembleia da República, na altura como deputado único.

O partido, que tem tido um rápido crescimento, conseguiu um grupo parlamentar de 12 deputados em 2022. Atualmente, o Chega é a segunda maior força no parlamento português, com 60 eleitos.

Ventura foi candidato a Presidente da República pela primeira vez em 2021 e conseguiu perto de 500 mil votos, que se traduziram em 11,9% dos votos.

Nessas eleições presidenciais, em que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito para o segundo mandato como chefe de Estado, André Ventura conseguiu um terceiro lugar, ficando atrás da socialista Ana Gomes.

Em junho de 2024 foi eleito para o Conselho de Estado pela Assembleia da República.

O presidente do Chega faz também uma forte aposta em falar diretamente para o eleitorado, através das redes sociais, onde tem milhares de seguidores.

André Ventura nasceu em 15 de janeiro de 1983, em Algueirão-Mem Martins, freguesia do concelho de Sintra. É casado com Dina Nunes Ventura desde 2016 e não tem filhos.

Nunca escondeu a fé católica e fala várias vezes da experiência como seminarista na adolescência.

A nível académico, é licenciado em direito pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado na mesma área pela Universidade de Cork, na Irlanda.

É jurista e foi professor universitário, consultor e inspetor na Autoridade Tributária.

Antes de criar o Chega, ganhou notoriedade pública também como comentador televisivo, especialmente sobre desporto. É adepto do Benfica e em criança queria ser ciclista.