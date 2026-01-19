'Warsaw Spirits Competition' distingue rum 'O Reizinho' com medalha de ouro

A maior competição dedicada a bebidas alcoólicas fortes na Polónia e na Europa Central - 'Warsaw Spirits Competition 2025' - distinguiu o rum madeirense 'O Reizinho' com medalha de ouro.

Na 8.ª edição da competição de 2025, o rum agrícola da Madeira conquistou uma pontuação de 89,57.

Criado em 1982 pelo proprietário, Florentino Izildo Gouveia Ferreira, o engenho 'O Reizinho' começou com a prática tradicional da moagem e da produção de aguardente caseira.

A empresa produz licores, aguardentes derivadas da cana-sacarina e outras bebidas espirituosas.

O seu rum 'O Reizinho' já ganhou vários prémios a nível nacional e internacional.