Corina Machado deu a Trump a medalha do Nobel da Paz
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, admitiu hoje que deu como presente ao Presidente norte-americano, Donald Trump, a medalha do Prémio Nobel da Paz, com o qual foi galardoada no ano passado.
O momento terá acontecido durante um encontro entre ambos na Casa Branca na tarde de hoje.
María Corina Machado afirmou também hoje que conta com Donald Trump "para a liberdade da Venezuela", após a reunião a portas fechadas entre os dois na Casa Branca.
"Contamos com o Presidente Trump para a liberdade da Venezuela", declarou a política após deixar a reunião com o líder norte-americano, num momento em que se encontrou com vários dos seus apoiantes que se reuniram perto da Casa Branca para demonstrar apoio.