JPP saúda libertação de presos políticos na Venezuela

O Juntos Pelo Povo (JPP) saudou, hoje, a libertação do primeiro conjunto de presos políticos na Venezuela, considerando que este desenvolvimento representa "um sinal relevante de esperança para a população venezuelana", que poderá ter impacto positivo na sua vida quotidiana, nomeadamente no exercício dos seus direitos mais básicos.

Num comunicado do Núcleo das Comunidades do JPP divulgado esta segunda-feira, o partido considera que a libertação destas pessoas, muitas das quais detidas em circunstâncias injustas, constitui uma "vitória de natureza humanitária".

O JPP manifesta ainda a expectativa de que este processo tenha continuidade e possa ser interpretado como um indício de abertura para melhorias no funcionamento do sistema judicial venezuelano e no reforço das garantias associadas aos direitos civis.

A mesma nota indica que, de acordo com dados da organização não governamental Foro Penal, dedicada à promoção dos direitos humanos e ao apoio às vítimas e respectivas famílias, encontravam-se detidas na Venezuela, a 5 de Janeiro, 806 pessoas por motivos de natureza política. Entre os detidos contam-se 175 militares, 105 mulheres e um adolescente, bem como cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade, incluindo cinco luso-descendentes.

O JPP refere que esteve reunido com a Foro Penal através da sua deputada e coordenadora do Núcleo das Comunidades Estrangeiras, Mariusky Spínola, e de Marcos da Silva, coordenador do Núcleo Venezuelano.

No mesmo comunicado, o partido expressa solidariedade para com todas as pessoas ainda detidas e respectivas famílias, manifestando a esperança de que o processo de libertações prossiga de forma contínua e sustentada.

O JPP espera igualmente que o compromisso assumido por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, no sentido de contribuir para um “esforço de unidade nacional (…) para consolidar a paz e a convivência pacífica”, se traduza numa decisão efectiva, duradoura e verificável, constituindo um primeiro passo para uma Venezuela mais livre e inclusiva.

O partido manifesta ainda satisfação pela libertação das pessoas que já se encontram em liberdade, desejando-lhes "uma rápida e plena recuperação física, mental e emocional, bem como o restabelecimento das condições necessárias para a retoma das suas vidas com dignidade e segurança".