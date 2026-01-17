Santa Cruz encerra quatro dias a varrer os armários

Decorre ainda a esta hora, mas começou na tarde deste sábado o último dia dos quatro das Festas em Honra do Senhor Santo Amaro, organizado pela Comissão das Raparigas Solteiras, que levou muitos santacruzenses e visitantes ao centro da cidade de Santa Cruz.

Promovido pela Câmara Municipal, com apoio da Junta de Freguesia e do Grupo de Romarias Antigas do Rochão, o evento decorre desde quarta-feira com um extenso programa que culmina hoje com muita actividade, inclusive o simbólico acto de varrer os armários, gerando momentos de convívio, com muita animação, nomeadamente musical e etnográfica, levando a alegria da festa do palco para a plateia.

Ver Galeria

Assim, num primeiro momento a animação decorreu na Praça Dr. João Abel de Freitas, numa feira etnográfica muito concorrida, com a animação a ser promovida pelos ‘cozinheiros chanfrados’ do grupo de Teatro Bolo do Caco, seguindo-se a degustação num showcooking com o chefe Basílio Rodrigues do Hotel Vila Galé, passou ainda por uma arruada com a Banda Paroquial de São Lourenço e a noite chegou com a animação da Traga - Associação de Folclore Tradições de Gaula.

Pelas 20h00, hora de jantar, finalmente chegou a hora de varrer os armários, numa iniciativa do Grupo de Romarias Antigas do Rochão.

Mais tarde, a animação passou para um concerto de 'abanar o capacete', com o madeirense Krod, com rock em português bem recebido pelo público presente durante hora e meia de espectáculo. Também os Sharp Knives sobem ao palco ainda esta noite com o seu estilo musical 'anarco-folk punk', sonoridade peculiar e que não deixará ninguém indiferente.

O DJ Sil fecha as festividades, enquanto fogo de artifício ilumina os céus de Santa Cruz a partir da meia-noite.