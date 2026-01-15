Portugal encerra temporariamente embaixada em Teerão
Portugal determinou na quarta-feira o encerramento temporário da embaixada no Irão, quando ocorrem manifestações massivas contra o regime iraniano, anunciou hoje o Ministério dos Negócios português.
"O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que foi determinado ontem, 14 de janeiro, o encerramento temporário da embaixada de Portugal no Irão", refere uma nota de imprensa hoje divulgada.
Segundo a nota, "todos os portugueses naquele país foram contactados, tendo oito cidadãos nacionais já abandonado território iraniano".
O ministério acrescenta que "alguns cidadãos" estão em processo de saída, sem adiantar mais pormenores "por motivos de segurança".
Dez cidadãos nacionais, "sete dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana, quiseram permanecer no país", acrescenta-se na nota.