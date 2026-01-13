Mais de 25 mil eleitores votaram antecipadamente em Lisboa

Mais de 91% dos inscritos para voto antecipado em Lisboa foram votar no domingo, para um total de 25.053 eleitores, revelou hoje fonte da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Estavam inscritos para voto antecipado em mobilidade em Lisboa 27.653 eleitores para votar em 118 secções de voto divididas entre os sete edifícios das instalações da Universidade de Lisboa, menos 11.600 do que no voto antecipado em Lisboa nas eleições legislativas de 2025.

A nível nacional, estavam inscritos mais de 218 mil eleitores para votar antecipadamente no domingo, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

A primeira vez em que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país foi nas presidenciais de janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19 em Portugal. Naquela altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.880 eleitores, tendo efetivamente votado uma semana antes 197.903 pessoas, o que corresponde a cerca de 80,15%, segundo dados enviados à Lusa pelo MAI.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no domingo, numas eleições com recorde de 11 candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 08 de fevereiro.