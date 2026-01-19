Tiago Berenguer integrou o 'Team Europe - Winter Camp 2026' na Eslovénia

O atleta Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, foi o único português a participar no 'Team Europe - Winter Camp 2026', um evento organizado pela Confederação Europeia de Badminton (BEC), que decorreu entre os dias 12 e 18 de Janeiro, em Laško, na Eslovénia.

Segundo indica nota à imprensa, o evento contou com a participação de atletas representantes de diversos países, sendo Portugal representado pelo atleta madeirense.

"O respectivo estágio internacional decorreu com enorme sucesso, durante uma semana de trabalho que contou com a participação de vários atletas de elite e sob orientação de treinadores de referência internacional, assimilando novas metodologias de trabalho, estágio focado especialmente no treino técnico e tático e na mentalidade de alto desempenho/qualidade no treino", termina.