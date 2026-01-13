Von der Leyen promete propor rapidamente novas sanções contra responsáveis por repressão

A presidente da Comissão Europeia prometeu hoje propor rapidamente novas sanções contra os "responsáveis pela repressão" das manifestações no Irão, manifestando-se aterrada com "o número crescente de mortes".

"O número crescente de mortes no Irão é aterrador. Condeno de maneira inequívoca o uso excessivo de força e a restrição contínua de liberdades", lê-se numa publicação de Ursula von der Leyen na rede social X.

Salientando que a UE já impôs sanções à Guarda Revolucionária do Irão, Von der Leyen afirmou contudo estar a trabalhar em "estreita colaboração" com a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política Externa, Kaja Kallas, para "propor rapidamente novas sanções contra os responsáveis pela repressão".

"Estamos ao lado do povo do Irão, que está a marchar corajosamente pela liberdade", afirmou.

Esta segunda-feira, a Comissão Europeia já tinha admitido propor novas sanções, "mais severas", contra as autoridades do Irão, que teriam depois ser aprovadas por unanimidade pelos 27 Estados-membros, e a acrescentar às sanções da UE atualmente em vigor contra personalidades iranianas responsáveis por violações graves dos direitos humanos no país.

Pelo menos 648 manifestantes foram mortos desde 28 de dezembro, quando começaram os protestos, inicialmente contra o custo de vida, num país sujeito a sanções económicas, mas que depois se tornaram num protesto político contra as autoridades de Teerão, segundo a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights, sediada na Noruega.

Outras estimativas elevam o número de mortos até 3.000, como indicou a Organização dos Mujahedin do Povo do Irão (OMPI), um grupo de oposição ao regime, que baseia os cálculos em fontes locais, hospitais e familiares das vítimas.

A condenação da repressão violenta tem sido anunciada por várias entidades e Estados, como o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que criticou na segunda-feira o regime que lidera o Irão, afirmando que a UE está "ao lado dos corajosos iranianos".

Também a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, condenou na segunda-feira o regime iraniano, tendo decidido proibir diplomatas e outros representantes do Irão de entrar nas instalações da assembleia europeia.