Mendes acusa Cotrim de "exibicionismo" e responde com nova presença de Montenegro hoje

O candidato presidencial Luís Marques Mendes acusou hoje Cotrim Figueiredo de fazer "número político" e de exibicionismo com nova carta a Luís Montenegro, respondendo que o líder do PSD estará hoje novamente na sua campanha.

À chegada a Arcos de Valdevez (distrito de Viana do Castelo), o candidato apoiado por PSD e CDS-PP foi questionado pelos jornalistas sobre o apelo público lançado pelo candidato apoiado pela IL para que Luís Montenegro recomende ao PSD o voto na sua candidatura para evitar que André Ventura ou António José Seguro cheguem à Presidência da República.

"Acho que isto é um número político, é mais um número. Não é muito para levar a sério, portanto, não levo a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo", afirmou Marques Mendes, sem mais comentários.

O candidato acrescentou ter uma novidade para transmitir à comunicação social: "É que Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha. Luís Montenegro, às 18:00, vai estar comigo a apoiar-me, como é normal e habitual e como já estava previsto, em Famalicão, às seis da tarde. Isso é que é importante", salientou.

Esta será a segunda participação do líder do PSD e primeiro-ministro na campanha de Mendes, depois de ter discursado no primeiro dia de campanha oficial, na Batalha.

Nessa ocasião, Montenegro avisou os eleitores do PSD e do CDS-PP que não brincassem com o seu voto e que votar em João Cotrim Figueiredo, o candidato apoiado pela IL, ou até em António José Seguro (apoiado pelo PS) seria facilitar a passagem de "dois candidatos populistas" -- leia-se, André Ventura e Gouveia e Melo -- à segunda volta.

No início do contacto com a população dos Arcos, Mendes foi ainda questionado se está desmoralizado com as sondagens que o continuam a dar fora da segunda volta.

"Eu nunca fico desmoralizado com nada, eu espero pelo resultado", disse.

E à pergunta se ainda acredita que é possível passar à segunda volta respondeu: "Esta multidão é a prova provada de como as sondagens falham", disse, referindo-se às pessoas que já o aguardavam no centro da cidade, seguindo para esse contacto com a população.

As eleições presidenciais estão marcadas para domingo.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde. Caso nenhum consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta em 08 de fevereiro entre os dois mais votados.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.