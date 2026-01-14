Decoreve lança campanha com 25% de desconto em carpetes e candeeiros

A atenção ao detalhe é, muitas vezes, o ponto de partida para transformar um espaço. Com essa premissa, a Decoreve lançou uma campanha especial que contempla 25% de desconto em carpetes e candeeiros, uma oportunidade para dar nova vida a qualquer ambiente, seja em casa ou no local de trabalho.

Na área das carpetes, a oferta é ampla, com modelos disponíveis em diferentes tamanhos, cores e texturas. Também a coleção de candeeiros destaca-se pela diversidade de propostas, que vão dos modelos mais simples e funcionais a peças com materiais mais elaborados, capazes de assumir um papel central na decoração.

Com esta campanha, a Decoreve convida a olhar para a decoração com tempo e propósito. Visite a loja, situada na Rua Vale D'Ajuda, para ficar a conhecer estas e outras campanhas em vigor.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]