Célia Pessegueiro satisfeita com passagem de Seguro à 2.ª volta

Numa reacção ao resultado das Eleições Presidenciais deste domingo, que deram a vitória nesta 1.ª volta a António José Seguro, o candidato apoiado pelos socialistas, Célia Pessegueiro diz-se satisfeita por ter sido alcançado o que classifica de "objectivo essencial" que era levar o candidato à 2.ª volta.

Acompanhada de um pequeno grupo de militantes, incluindo deputados socialistas na Assembleia Legislativa Regional e no parlamento nacional, na sede regional do partido, a líder do PS/Madeira diz-se "motivada" para voltar às ruas, ao contacto com os madeirenses, de modo a levar Seguro até Belém.

Apelando, agora, à "moderação" dos eleitores, Célia Pessegueiro estabelece como prioridade a escolha de "um bom Presidente para o País".

Nesse sentido, vincou que "o que está em causa para o País é termos na Presidência da República alguém que defende a Constituição ou alguém que tem declarado que vai violar a Constituição", apelando a todos os candidatos moderados que disputaram esta 1.ª volta e que desde o início declararam que o principal era defender a Constituição da República "que o façam e que deem essa indicação para o voto em António José Seguro".