Mark Rutte reúne-se segunda-feira com MDN da Dinamarca e MNE da Gronelândia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, vai reunir-se esta segunda-feira em Bruxelas com os ministros da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, e dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, foi hoje anunciado.

A reunião vai decorrer na sede da NATO, em Bruxelas, não estando prevista qualquer declaração à imprensa, segundo um comunicado da Aliança.

Até ao momento, Mark Rutte tem-se recusado a comentar as declarações da administração norte-americana sobre a Gronelândia, argumentando que nunca se pronuncia sobre diferendos entre Aliados e procurando enquadrar este assunto numa discussão mais vasta sobre a necessidade de se garantir a segurança na região do Ártico.

Este encontro na NATO realiza-se depois de, na quarta-feira, os chefes da diplomacia da Dinamarca e da Gronelândia se terem reunido na Casa Branca com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

No final dessa reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, disse que se mantinha uma "divergência fundamental" com os Estados Unidos e que "é evidente que o Presidente Donald Trump nutre o desejo de se apoderar da Gronelândia".

Horas depois desta reunião, Donald Trump reiterou a intenção de anexar a Gronelândia e países como a França, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia e Países Baixos anunciaram que iriam participar numa missão militar europeia na ilha, para ajudar a Dinamarca.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia, "a bem ou a mal".

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.