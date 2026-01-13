Alterações ao subsídio de mobilidade são “discriminatórias e injustas”

É uma posição directa, clara e firme do candidato presidencial Luís Marques Mendes, a propósito das polémicas alterações ao novo modelo de Subsídio Social de Mobilidade, levadas a cabo pelo Governo da República de Luís Montenegro e que têm feito correr tanta tinta.

As alterações feitas pelo Governo da República ao subsídio de mobilidade não são nem correctas nem aceitáveis. São discriminatórias e injustas. Luís Marques Mendes, candidato à eleição à Presidência da República, em declarações ao DIÁRIO

Ora, um dos pontos mais contestados é a exigência de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social como condição para aceder ao subsídio. Os governos da Madeira e dos Açores estão unidos nas críticas, defendendo que o Subsídio Social de Mobilidade é um instrumento de coesão territorial e de mobilidade.

Os reembolsos do Subsídio Social de Mobilidade serão pagos entre "um a dois dias úteis"? Numa visita no final do ano passado à Madeira, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou que a nova plataforma do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), que entrou em vigor a 7 de Janeiro deste ano, permitiria aos residentes receber o reembolso das viagens em “um a dois dias úteis”.

Luís Marques Mendes, que ao longo dos anos tem expresso a sua opinião sobre diversos temas ligados às ilhas, continua a demonstrar que é um dos aliados da Autonomia.

E na sequência da sua afirmação anterior, deixa claro que já expressou a sua posição ao ministro das Finanças, Morais Sarmento: