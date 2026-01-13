Lusitânia de Lourosa recebe Marítimo para a II Liga em Oliveira de Azeméis

O Lusitânia de Lourosa vai receber o Marítimo em Oliveira de Azeméis, no domingo, para a 18.ª jornada da II Liga, devido às obras de intervenção no seu estádio, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Tal como aconteceu em todas as partidas em casa desta temporada, o emblema do concelho de Santa Maria da Feira requereu a alteração do estádio do encontro, da 18.ª jornada da II Liga, marcado para domingo, às 14:00, "em virtude das intervenções para cumprimento dos requisitos legais e regulamentares se encontrarem em fase de execução" no seu estádio.

No início da temporada, o Estádio Cidade de Barcelos foi indicado pelos 'lusitanistas' como substituto, porém, nunca foi utilizado até agora, com o Estádio Luís Filipe Menezes e o Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, ambos em Vila Nova de Gaia, a serem as opções mais utilizadas.

Nesta jornada, voltam a não poder jogar no recinto do Gil Vicente "devido a uma elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo", de acordo com a LPFP.

Hoje, a Liga autorizou que a realização do próximo encontro 'caseiro' do emblema recém-promovido ao segundo escalão, seja disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, situado a cerca de 25 quilómetros de Lourosa.

O Lusitânia de Lourosa é atualmente quinto classificado da II Liga, com 24 pontos, e leva apenas um triunfo enquanto anfitrião, enquanto o Marítimo lidera a competição, com 36.