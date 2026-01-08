Uma vez mais uma comitiva do Marítimo foi à escola, numa ligação à comunidade escolar que a colectividade, através da Fundação Marítimo Centenário, vem encetando ao longo da época desportiva. Desta feita a escola visitada foi a EB1/PE de Câmara de Lobos, que recebeu a comitiva maritimista com entusiamos e particular fervor.

Neste contexto, Elis e Francisco Gomes (equipa principal), Catarina Abreu (equipa feminina) e Guilherme Henriques (sub-23), foram os atletas verde-rubros que foram à escola e puderam interagir com os alunos tendo, no final, participado numa sessão de autógrafos e de entrega de lembranças.

Francisco Gomes, jogador madeirense da equipa principal, exaltou esta iniciativa do Marítimo, que considera "importante para o clube, que assim se fortalece junto dos alunos da Região, e ainda para o clube, que consolida as suas raízes bem populares junto dos jovens da Região".