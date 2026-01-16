“A mensagem que tive com os jogadores foi para evitar deslumbramentos”

Marítimo inicia no domingo a segunda volta do campeonato defrontando, fora, o Lusitânia de Lourosa. Apesar da equipa verde-rubra ser líder destacada da II Liga e com uma vantagem confortável para a concorrência, o treinador Miguel Moita garante que o deslumbramento não ‘entra’ no balneário.

“A mensagem que tive com os jogadores no início da semana foi para evitar deslumbramentos. É muito bom, muito positivo que os jogadores do Marítimo continuem com esta energia e é sempre bom 'cavar' o fosso, aumentar a distância para o segundo e terceiro classificados. Contudo, a forma como lidamos com as coisas não é de deslumbramento, de baixar a intensidade. Continuamos com os pés bem assentes no chão e trabalhamos todos os dias para continuar a dar vitória aos nossos adeptos e ao clube.”

Quanto ao jogo com o Lusitânia de Lourosa, o técnico dos verde-rubros confia na obtenção de um bom resultado.

“ Vamos iniciar a segunda fase do campeonato e é importante que todos percebamos que ainda temos muito caminho pela frente. O próximo jogo é diante de um adversário de qualidade, que subiu da Liga 3 e que esta temporada continua muito forte. Vai ser um jogo difícil. Contudo, estaremos à altura de sermos competitivos e de o ganhar.”