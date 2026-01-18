Papa apela à unidade de "todos os cristãos" e pede compromisso pela paz

O Papa Leão XIV apelou hoje, perante milhares de fiéis católicos presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, à "unidade de todos os cristãos" e pediu um compromisso com a paz e a justiça no mundo.

Na abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos -- que se prolonga até dia 25 de janeiro -, o Papa, após a oração do Angelus, da janela do Palácio Apostólico, convidou "todas as comunidades católicas a reforçarem nestes dias a oração pela plena unidade visível de todos os cristãos. Este compromisso pela unidade deve ser acompanhado pelo compromisso pela paz e pela justiça no mundo".

O Papa lembrou as "grandes dificuldades" que sofre a população do leste da República Democrática do Congo, obrigada a fugir do seu próprio país, especialmente para o Burundi, devido à violência, enfrentando "uma grave crise humanitária".

"Rezemos para que entre as partes em conflito prevaleça sempre o diálogo e a reconciliação", disse o pontífice, que também pediu orações e solidariedade para as populações afetadas pelas inundações na África Austral.

Leão XIV criticou, por outro lado, o facto de muitas vezes se dar "uma importância excessiva à aprovação, ao consenso e à visibilidade", assegurando que "esses substitutos da felicidade" não são necessários.

"Muitas vezes é dada uma importância excessiva à aprovação, ao consenso e à visibilidade, a ponto de condicionar as ideias, os comportamentos e os estados de espírito das pessoas, causando sofrimento e divisões e produzindo estilos de vida e de relacionamento efémeros, dececionantes e opressivos", lamentou o Papa.

Segundo o chefe da Igreja Católica, não são necessários "estes sucedâneos da felicidade".

"A nossa alegria e a nossa grandeza não se baseiam em ilusões passageiras de sucesso e fama", disse ainda Leão XIV, apelando: "Não desperdicemos tempo e energias perseguindo o que é mera aparência."

O pontífice exortou, também, à valorização "das coisas simples e das palavras sinceras, vivendo com sobriedade e profundidade de mente e de coração".