Ventura diz evitar campanha em sítios confortáveis mas percorre concelhos favoráveis

O candidato presidencial André Ventura recusou hoje a ideia de uma campanha feita a jogar "em casa", apesar de o arranque ter sido feito quase exclusivamente em concelhos onde o Chega venceu nas legislativas de 2025.

"Eu não faço campanha em sítios confortáveis. Eu faço campanha onde for preciso e vocês veem muitas vezes, onde há minorias que não gostam de mim, onde há pessoas que não gostam do Chega, onde há 'subsidiodependentes' que não gostam de nós, mas nós vamos lá", disse André Ventura.

O candidato falava aos jornalistas antes de uma arruada no concelho de Benavente, onde o partido Chega, que apoia a sua candidatura presidencial, ficou em primeiro lugar nas legislativas de 2025, apostando mais especificamente na freguesia de Samora Correia, a que lhe deu o melhor resultado daquele município do distrito de Santarém.

Desde domingo, o candidato tem percorrido concelhos que foram favoráveis ao Chega nas legislativas de 2025 -- com a exceção de Castro Verde (onde o partido ficou em segundo), todos os municípios por onde passou deram a vitória ao partido naquelas eleições.

Nos próximos dias, passa por Ourém e Vila de Rei (segundo lugar nas legislativas) e Sobral de Monte Agraço (primeiro lugar).

Neste arranque de campanha oficial, têm sido raras as vozes que se ouvem de protesto contra a sua candidatura, com André Ventura a colher vários pedidos de 'selfies' de jovens e menos jovens, assim como garantias de voto e palavras de coragem e força nas arruadas que vai fazendo.

Para André Ventura, face aos resultados nas últimas legislativas (terceiro em percentagem de votos e segundo em número de deputados eleitos), a qualquer concelho que vá será "um concelho de votação elevada".

Apesar disso, o candidato vincou que a comitiva ainda irá passar por "muitas zonas do país" onde o partido ficou "um bocadinho mais atrás para convencer essas pessoas".

Com poucas ações de campanha previstas por dia, André Ventura alegou que é o único candidato a fazer rua, considerando que todos os outros têm "medo da rua".

"Eu não ando a fazer a campanha entre as associações e o carro. Eu estou na rua, falo com as pessoas", vincou o candidato, que hoje, além da arruada que realizou em Samora Correia, fará um comício no cineteatro de Porto de Mós, onde o Chega ficou em segundo lugar nas legislativas.

Questionado sobre as previsões de derrota com qualquer candidato numa segunda volta, André Ventura não se mostrou preocupado com isso, encarando as eleições presidenciais como a "Volta a França".

"Primeiro, há as etapas de cidade, depois há as de montanha", disse, considerando que a montanha só chegará com a segunda volta e, com ela, um "outro percurso, outro caminho".