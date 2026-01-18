“Portugal precisa de um Presidente com autoridade para tempos de emergência”

José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-PP e secretário regional da Economia, votou cerca do meio-dia deste domingo, na Escola da Ajuda, em São Martinho, no Funchal, no âmbito das eleições Presidenciais 2026, deixando um apelo à participação cívica dos madeirenses e porto-santenses.

“Portugal precisa de um Presidente com legitimidade política e autoridade para enfrentar tempos de emergência nacionais e internacionais”, afirmou, sublinhando a importância do voto num momento particularmente exigente para o País e para a Europa.

Para José Manuel Rodrigues, o próximo Presidente da República deve garantir a estabilidade política necessária à governação, sendo simultaneamente um impulsionador de reformas estruturais em áreas fundamentais, como a justiça, a saúde, a revisão da Constituição e o aprofundamento das autonomias regionais.

O dirigente centrista defendeu ainda que o Chefe de Estado deve contribuir para a regeneração do sistema político e para a credibilização das instituições democráticas, num contexto de crescente desconfiança dos cidadãos.

Sobre o desfecho do acto eleitoral, admitiu como provável a realização de uma segunda volta, dentro de cerca de três semanas. Questionado sobre o comportamento a adoptar caso o candidato por si apoiado não passe à fase final, afirmou que essa decisão só será tomada depois de conhecidos os resultados da primeira volta.

Para já, escusou-se a comentar candidatos, considerando que as sondagens são imprevisíveis e que a sua posição pessoal será influenciada pelo resultado eleitoral e pelo quadro que então se desenhar.

Num dia marcado pela ida às urnas em todo o País, José Manuel Rodrigues voltou a sublinhar a importância da participação democrática como pilar essencial da vida política nacional.