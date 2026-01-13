Cruz Vermelha com mais de 5.700 operações de emergência em 2025 na Madeira

A Estrutura Local de Emergência (ELE) da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) - Delegação da Madeira concluiu o ano de 2025 com 5.765 ocorrências operacionais, assegurando, de forma ininterrupta, a assistência pré-hospitalar em toda a Região Autónoma da Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil.

Do total de ocorrências registadas, 4.053 dizem respeito a serviços de emergência pré-hospitalar, realizados com o empenho de 126 voluntários, entre eles enfermeiros, socorristas e técnicos de emergência e incluem os serviços efectuados pelo piquete diurno no período de 1 de Julho a 31 de Dezembro.

Outras 169 operações dizem, respeito a acções de apoio e assistência pré-hospitalar a eventos sociais, culturais e desportivos, asseguradas por 112 voluntários. A estes serviços juntam-se os 1.543 transportes de doentes não urgentes realizados durante o ano.

"Estes números reflectem a elevada solicitação do dispositivo de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa na Região e a capacidade de resposta das suas equipas no terreno", sublinha a entidade.

Relativamente às tipologias das ocorrências, ao longo do ano, as situações de doença (incluindo a doença súbita) foram as mais frequentes, com 2.679 ocorrências, seguidas de traumatismos e quedas (621). O transporte entre unidades de saúde motivou 353 intervenções, enquanto as evacuações e o transporte médico aéreo totalizaram 135 missões. No âmbito da sinistralidade rodoviária, registaram-se 44 colisões, 25 despistes e três acidentes com veículos fora de estrada. Foram ainda contabilizadas cerca de 200 outras intervenções enquadradas em outras tipologias.

Com estes resultados, a CVP - Delegação da Madeira reafirma o seu compromisso com a protecção da vida humana, a prontidão no socorro e o apoio às populações, em estreita cooperação com as entidades regionais de protecção e socorro. Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Madeira

A ELE da CVP - Madeira é composta por pouco mais de uma centena de voluntários, na sua maioria jovens, "que diariamente colocam o seu tempo, conhecimento, dedicação e competência ao serviço da comunidade, garantindo um dispositivo de emergência ativo 24 horas por dia, sete dias por semana".

Actualmente, encontra-se a decorrer um novo período de recrutamento de voluntários, destinado a reforçar as equipas operacionais. Os novos elementos, após formação adequada, irão integrar o dispositivo que assegura, todos os dias, a resposta pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa na Madeira.