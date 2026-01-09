Rui Marques anuncia meio milhão para apoio à juventude

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol anunciou hoje a criação de bolsas de estudo para o ensino superior, um apoio mensal à natalidade e um complemento municipal ao pagamento das mensalidades das creches, num investimento estimado em cerca de "meio milhão de euros", a concretizar a partir do próximo ano lectivo.

Rui Marques falava durante a cerimónia que assinalou os 49 anos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, onde sublinhou que o Município escolheu investir nas pessoas e nas famílias, mesmo que isso implique reduzir a realização de alguns eventos no concelho. “Governar é escolher”, afirmou, defendendo que os recursos devem ser canalizados para apoios estruturais que deixem marca no futuro.

Segundo o autarca social-democraa, as bolsas de estudo para o ensino superior serão atribuídas em valor igual a todos os estudantes, sem diferenciação do estrato económico das famílias, como forma de reconhecer o mérito e o esforço académico. A par disso, será criado um apoio mensal à natalidade, com o objectivo, frisou, de incentivar a fixação de jovens famílias no concelho.

O Município pretende ainda avançar com um apoio complementar às mensalidades das creches, articulado com o apoio já existente do Governo Regional, promovendo a igualdade de oportunidades desde a primeira infância.

Rui Marques explicou ainda que todas estas medidas, algumas inéditas no concelho, carecem de regulamentação, a elaborar ao longo do primeiro semestre deste ano, para que possam entrar em vigor no início do próximo ano lectivo.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara destacou ainda o papel da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol ao longo de quase cinco décadas, elogiando o trabalho desenvolvido por professores, pessoal não docente e restante comunidade educativa, e felicitou os alunos distinguidos com prémios de mérito, sublinhando que “mais importante do que o prémio é o percurso”.

O autarca anunciou também a reactivação do Conselho Municipal de Educação, que esteve inactivo durante oito anos, considerando-o um instrumento essencial para reforçar a articulação entre o Município e as escolas do concelho.

A encerrar, Rui Marques dirigiu uma mensagem aos finalistas, incentivando-os a enfrentar os desafios futuros com trabalho, empenho e resiliência, e manifestou o orgulho por voltar a assumir o papel de padrinho dos finalistas, vinte anos depois.