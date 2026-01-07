Banca portuguesa pouco exposta à Venezuela

Bom dia. Entre as notícias da imprensa nacional desta quarta-feira, 7 de Janeiro de 2026, destaque para a que dá conta que os bancos portugueses estão expostos de forma limitada ao risco que a economia venezuelana apresenta, relação essa sustentada na CGD que tem escritórios e trabalhadores e ABanca que até tem accionista venezuelano. Sem esquecer a comunidade emigrada que terá o seu peso nos interesses naquele país sul-americano.

Na revista Sábado:

- "Saúde. Como proteger o coração"

- "A incrível vida do dono da Sardinha Portuguesa. António Quaresma, de pastor a um império de milhões"

- "Os novos ajustes diretos de Gouveia e Melo. Os contratos durante a sua passagem pela Base do Alfeite"

- "Tendências em 2026. K-Pop, Cante, treino cerebral, 'quietcations' (férias sossegadas) e IA"

- "Especial. Os poemas perdidos da mãe de Fernando Pessoa -- Parte 3"

No Correio da Manhã:

- "Recurso para Tribunal da Relação. Pena máxima para Fernando Valente. MP insiste na condenação de ex-namorado de Mónica"

- "Mistério com passaporte em Portugal de brasileira desaparecida"

- "Reportagem. Colômbia aperta fronteira com Venezuela"

- "Sporting 1 V. Guimarães 2. Vitória afasta leão da Taça da Liga"

- "Benfica-Sp. Braga. Mourinho. 'Saída de Amorim não é fator de pressão para mim'"

- "FC Porto. Dragão segura Farioli"

- "'Marquês'. Advogada do Chega recusa defender Sócrates"

- "Novas tabelas. Salários e pensões até 920 euros livres de IRS"

- "Caos na saúde. 1,5 milhões de pessoas sem médico de família"

No Público:

- "Banca portuguesa com exposição limitada ao mercado venezuelano"

- "Gronelândia. As ambições de Trump no Árctico e a resposta da Europa"

- "O espectro que paira sobre o ano eleitoral na América Latina"

- "'EUA e Rússia colaboraram na captura de Nicolás Maduro'"

- "Reportagem. André Ventura atira a Marques Mendes, o candidato do 'montenegrismo'"

- "Béla Tarr (1955-2026). O realizador que colocou a Hungria no 'epicentro do cinema independente mundial'"

- "Habitação. OCDE propõe que Portugal reforce regras de agravamento fiscal sobre casas vazias"

- "Ensino superior. Inspecção detecta falhas na fiscalização das bolsas de estudo"

- "Cortes de energia. Fernão Ferro cresceu sem planear e agora falta a luz"

- "Aliados da Ucrânia. Fechado acordo para garantias de segurança vinculativas"

No Jornal de Notícias:

- "Empresários alarmados com fecho de restaurantes tradicionais"

- "Taça da Liga. Sporting 1-2 V. Guimarães. Caçadores de leões. Minhotos operam reviravolta épica nos descontos com bis de Ndoye"

- "Benfica e Braga decidem hoje quem será o outro finalista da competição"

- "Dez mil clientes têm dívidas à Águas de Gaia"

- "Luxo. Maria Olympia da Grécia é a líder dos gastos entre a realeza"

- "FC Porto. Carta de André Villas-Boas convenceu Thiago Silva a regressar"

- "Presidenciais. Sondagem diária. Seguro ganha vantagem (20,7%). Ventura, Gouveia e Melo e Cotrim colados nos 18%"

- "Justiça. Abusou da enteada menor e depois deu-lhe a pílula do dia seguinte"

- "França. Choque com 100 carros e dois mortos atinge autocarros portugueses"

- "Lisboa. Atropelamentos fatais batem recorde dos últimos anos"

No Diário de Notícias:

- "Aulas arrancam sem acordo entre Governo e professores, com protestos no horizonte"

- "Reportagem. Cotrim distancia-se de Ventura na Defesa e puxa combatentes para agenda política"

- "Estudo. Portugal tem a maior percentagem de habitações não utilizadas. OCDE propõe mais impostos sobre casas vazias"

- "Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís. 'O Processo', livro inspirado em jovem preso pela PIDE: 'Coragem foi aquilo que mais me inspirou a seguir a história do meu tio', confessa Dulce de Souza Gonçalves"

- "Retrospetiva. João César Monteiro. O cinema entre lirismo e sarcasmo"

- "Parlamento. PSD e Livre aproximam-se em diploma que facilita residência a apátridas"

- "Fronteira. Sistema de controlo suspenso. Aeroporto de Lisboa sem filas"

- "Cimeira. Coligação dos Dispostos sela acordo para dar garantias de segurança à Ucrânia"

- "Comércio. Bruxelas compra acordo UE-Mercosul com pagamentos a agricultores"

No Negócios:

- "Governo fez pedido há seis meses, mas a TAP ainda não se reuniu com a Azul"

- "Luiz de Mello, diretor de estudos da OCDE: 'É preciso restaurar a capacidade de investimento do setor público'"

- "IRS. Reembolsos às famílias vão subir em 2027"

- "Incerteza global. Chávez pagou às petrolíferas, Trump promete dar ainda mais"

- "Europeus cerram fileiras em defesa da Gronelândia"

- "António Costa Silva: 'A Europa está a morrer a cada dia que não toma uma posição clara'"

- "Clientes da Galp surpreendidos com faturas de valor astronómico"

- "Pedro Almeida Cruz: 'Envelhecer em casa pode ser uma boa coisa'"

No O Jornal Económico:

- "OCDE quer segunda habitação penalizada"

- "Virgílio Lima admite vender Lusitânia"

- "Governo lança 171 concursos que valem 3,7 mil milhões"

- "A lista Forbes dos portugueses mais ricos"

- "Mundo. Tudo sobre Venezuela, Gronelândia e a guerra na Ucrânia"

- "Salários mais altos conseguem maior alívio nas novas tabelas de IRS"

- "TC torna definitiva pena de prisão de oito anos para Ricardo Salgado"

- "Líderes do FTSE já ganharam mais do que empregados recebem num ano"

- "Jerónimo Martins fecha 18 lojas da Hussel até abril"

No O Jogo:

- "FC Porto. De acordo pela renovação. SAD e Francesco Farioli alinhados para negociar novo contrato"

- "Veja a carta de Villas-Boas que mexeu com Thiago Silva"

- "Taça da Liga. Sporting 1-2 V. Guimarães. Ndoye dói. Golos do senegalês na compensação colocam minhotos na final de sábado"

- "Eduardo Quaresma no hospital para fazer exames"

- "Rui Borges: 'A maior tristeza é sair daqui com menos dois jogadores'"

- "Luís Pinto: 'Acaba por ser especial pela crítica que foi surgindo'"

- "Benfica-Braga. Tira-teimas. Reencontro entre águias e guerreiros definirá o outro finalista da Taça da Liga"

- "Mourinho: 'Não há um árbitro que não seja honesto e competente'"

- "Vicens: 'Arbitragem? O foco deve estar numa meia-final bonita'"

- "Trubin e Aursnes no onze das águias"

- "Lagerbielke treinou em pleno"

No A Bola:

- "Sporting 1-2 V. Guimarães. Doce e amargo. V. Guimarães deu a volta ao resultado e eliminou Sporting com dois golos na compensação"

- "Eduardo Quaresma hospitalizado, Ioannidis também saiu lesionado"

- "Ndoye bisou: 'Agora a final é para vencer'"

- "Rui Borges: 'A pressão no Sporting é diária para todos'"

- "Luís Pinto: 'Além de tudo o resto, houve alma vitoriana'"

- "Leões quase a fechar extremo senegalês Faye"

- "Benfica-SC Braga. Quem se junta aos conquistadores?"

- "José Mourinho: 'Ter ganho tanta coisa não me tira o apetite'"

- "Carlos Vicens: 'Percebe-se que é um jogo especial e dá motivação'"

- "FC Porto. Renovação de Farioli em marcha"

- "A Bola ao Centro. Nuno Martins, o 'inventor' de troféus"

E no Record:

- "Sporting 1-2 V. Guimarães. Assim Doye. Lesões, golos desperdiçados e leão está fora da final"

- "Sporting. Faye a caminho por 7 MEuro"

- "Benfica-Sp. Braga. 'Vamos até ao limite', Mourinho diz que plantel não permite poupanças"

- "FC Porto. Porta aberta à renovação. Desejo comum de Farioli e SAD"

- "Entrevista. Catarina Martins. 'Os atletas têm de ser ouvidos'. Candidata a Belém dá recado a Governo e federações"