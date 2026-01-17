Obra de campos de ténis e squash no Papagaio Verde deve arrancar em 2027

O complexo de campos de ténis de squash na zona do Papagaio Verde, projectado há mais de vinte anos pela Associação de Ténis da Madeira (ATMAD), deverá começar a ser construído no próximo ano. A intenção foi anunciada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na cerimónia de entrega de prémios de 2025 das modalidades de ténis e squash, que decorreu esta tarde, na Câmara do Funchal.

O chefe do executivo foi cauteloso na abordagem do assunto, especialmente sobre a dimensão, a calendarização e a forma de financiamento do projecto. São aspectos que ainda deverão ser discutidos numa reunião que terá lugar no próximo mês.

Ver Galeria

Albuquerque lembrou que, no apoio a estas modalidades desportivas, o Governo deu prioridade à reabilitação da infraestrutura da Quinta Magnólia e à cobertura de um dos campos e que só neste mandato vai iniciar o processo para a construção dos campos no Papagaio Verde. “O terreno já é da Associação. Nós não temos fundos europeus para apoiar este tipo de obra. Mas pensamos que com conjugação de esforços, nós vamos conseguir iniciar neste mandato a construção desse complexo. Penso que vamos fazer faseado, porque não posso sobrecarregar o orçamento. Neste momento a nossa prioridade neste momento é a habitação, os lares e também a saúde. Temos de fazer as coisas, mas com algum cuidado", declarou o governante, que espera envolver também a Câmara do Funchal e outras autarquias, a ATMAD e as federações nacionais na concretização do empreendimento.

Os presidentes da CMF e da ATMAD, Jorge Carvalho e João Pedro Mendonça, respectivamente, manifestaram também a sua disponibilidade para avançar com o projecto.

Na cerimónia foram distinguidos como jogadores de ténis do ano Laura Catanho e Martim Nunes. O prémio de mérito desportivo foi para Madalena Fernandes, a menção honrosa para a Associação Desportiva Galomar, o prémio de treinador do ano para Roberto Costa, o prémio de juiz árbitro do ano para Emanuel Gonçalves, o clube do ano é o Ludens e o dirigente do ano Ricardo Sardinha. A ATMAD atribuiu o prémio de personalidade do ano a Miguel Albuquerque e o prémio reconhecimento para Duarte Matos.