Humberto Correia defende turismo verde para o interior do país

O candidato presidencial Humberto Correia encerrou hoje a sua campanha eleitoral em Portalegre, tendo feito um balanço "muito positivo" da sua ações, defendendo projetos de turismo verde para potenciar a economia no interior do país.

"Eu acho que podemos desenvolver aqui [interior] aquilo que se chama turismo verde, esta é a minha opinião e faz parte das minhas propostas plantar florestas nativas, criar ecossistema para as futuras gerações", defendeu.

Em declarações aos jornalistas em Portalegre, o candidato considerou que o turismo verde "é muito importante" para o desenvolvimento e "ajudaria bastante as regiões do interior, em particular Portalegre e a serra de São Mamede.

Envergando um traje semelhante ao de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, o também pintor, que trabalhou 15 anos na construção civil, anda "há mais de um mês" a percorrer os 18 distritos de Portugal continental.

Em Portalegre, entre uma ´selfie` com uma ou outra pessoa que passava pela zona do rossio e questionava o candidato sobre os motivos que o levavam a envergar um traje semelhante ao de D. Afonso Henriques, Humberto Correia destacou aos jornalistas que "o melhor da campanha" foi "comunicar com as pessoas".

De acordo com o candidato presidencial, a sua "principal preocupação" e de igual forma das pessoas com quem dialogou ao longo dos dias, reside na área da habitação.

"Portugal é um dos melhores países do mundo para viver, é só resolver os problemas da habitação das pessoas, está aí o problema. As pessoas mesmo a trabalhar não conseguem pagar uma renda de casa", lamentou.

Humberto Correia defende que "só há um único caminho a seguir" para que o problema possa ser resolvido e que passa pelo a iniciativa do Estado, em construir habitações e alugar essas mesmas casas a "preços acessíveis".

"30 metros quadrados, 90 euros por mês, 50 metros quadrados 150 euros por mês, 80 metros quadrados 250 euros por mês, são os números compatíveis em relação àquilo que as pessoas ganham", defendeu.

Por último, o candidato explicou que encerra "por acaso" a sua campanha eleitoral em Portalegre, tendo recordado que o seu périplo pelos 18 distritos de Portugal continental teve inicio em Guimarães.

Questionado ainda pelos jornalistas sobre os motivos que o levaram a candidatar-se à Presidência da República, mas envergando um traje relacionado com a monarquia, Humberto Correia explicou que é republicano, tendo escolhido esta imagem para "criar impacto" junto das pessoas.

"É uma forma de dar impacto junto das pessoas. Em primeiro, nós portugueses, temos de ter orgulho na nossa história e não o contrário e, eu estou vestido assim, porque em 2027 fui candidato à Câmara de Faro e uma das minhas propostas era organizar na cidade uma grande festa medieval e então comprei este traje e comecei a andar pelas ruas de Faro trajado em 2017", explicou.

Humberto Correia é um dos 11 candidatos às eleições presidenciais do próximo dia 18, assim como Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.