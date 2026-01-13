Comissão de inquérito ao ISAL agenda 11 audições

A Comissão Parlamentar de Inquérito ao ISAL (Instituto Superior de Administração e Línguas) da Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, esta manhã, 11 audições a entidades relacionadas com a instituição de ensino superior.

O ISAL perdeu a certificação para ministrar cursos por decisão da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

Na reunião da comissão, presidida pro Cláudia Gomes foi decidido ouvir a seguintes entidades:

- Presidente da Associação de Estudantes do ISAl, Carla Pestana;

- Encarregada de educação Ana Teresa Nóbrega;

- Representante da Entidade Instituidora do ISAL:

- Directora Geral do ISAL, Marta Quaresma;

- Vice-directora Geral do ISAL, Sancha Campanella;

- Presidente do Conselho de Administração da A3ES;

- Coordenador da Comissão de Avaliação Externa do Ensino Superior;

- Representante da Inspecção Geral de Educação e Ciência;

- Secretário de Estado do Ensino Superior;

- Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

A primeira audição está marcada para o dia 3 de Fevereiro, às 14h30.

A Comissão Parlamentar de Inquérito 'Ao funcionamento do ISAL e ao futuro dos alunos' foi criada, por proposta do PSD, depois de, nas duas legislaturas anteriores, não ter sido possível ouvir os representantes do ISAL na comissão de Educação da Assembleia.