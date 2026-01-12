Fábrica de reparação de aviões em Lviv alvo de ataque

A fábrica de manutenção e reparação de aeronaves militares na cidade ucraniana de Lviv foi um dos alvos do ataque com míssil balístico hipersónico Oreshnik na semana passada, declarou hoje o Ministério da Defesa russo.

"De acordo com informações confirmadas por várias fontes independentes, a fábrica de reparação de aviões de Lviv ficou destruída em consequência de um ataque das Forças Armadas da Rússia com o sistema de mísseis Oreshnik na noite de 09 de janeiro", referiu o comunicado militar na rede social Telegram.

O Ministério da Defesa russo acrescentou que as aeronaves ucranianas, incluindo F-16 e MiG-29 fornecidos pelos países ocidentais, recebiam serviços de manutenção na fábrica atacada.

A unidade também fabricava drones de médio e longo alcance, utilizados para "atacar alvos civis" em território russo.

A Rússia lançou um ataque maciço contra Kiev na sexta-feira, bombardeando simultaneamente Lviv com Oreshnik pela primeira vez, em retaliação pelo alegado ataque ucraniano no final de 2025 a uma das residências do Presidente russo, Vladimir Putin, ataque que Kiev negou.

O presidente da Câmara da cidade, Andriy Sadovyi, afirmou que, segundo a Força Aérea, o míssil viajava a uma velocidade de aproximadamente 13 mil quilómetros por hora.

"Este é o primeiro caso de um ataque deste tipo contra Lviv desde o início da guerra em grande escala. A cidade está localizada a menos de 70 quilómetros da fronteira com a União Europeia. Este é um sinal claro para os nossos parceiros internacionais: a guerra da Rússia não para em nenhuma fronteira", destacou Sadovyi.

Entretanto, o Serviço de Segurança Interna ucraniano (SBU) divulgou fotografias dos destroços do míssil balístico hipersónico localizados na região de Lviv e classificou o ataque com esta arma contra infraestruturas civis como um "crime de guerra".

Moscovo utilizou o Oreshnik pela primeira vez em dezembro de 2024 contra uma fábrica de armas na região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia.

Os ataques de 09 de janeiro fizeram pelo menos quatro mortos e levaram o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a reiterar ser "necessária uma reação clara do mundo" diante da agressão russa.