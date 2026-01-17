Criança de 11 anos com crise convulsiva é socorrida pelos bombeiros

Uma criança de 11 anos com uma crise convulsiva motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã, por volta das 11h20, na saída da Via Rápida, em Santa Rita.

Para o local foi accionada uma ambulância da corporação referida e a vítima, do sexo masculino, foi transportada pela equipa médica para o hospital.