Joaquim Carreira é reconduzido na presidência da Lusa em mandato de 4 anos

Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da Lusa desde 2021, é reconduzido para um mandato de quatro anos e entram dois novos membros executivos, Luís Ferreira Lopes e Ana Alves, anunciou hoje o gabinete do ministro da Presidência.

Licenciado em Economia e em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, com experiência em cargos de direção em grandes grupos empresariais Joaquim Carreira "é reconduzido no cargo, e são nomeados dois novos membros executivos - Luís Ferreira Lopes e Ana Alves - que passam a ter um mandato de 4 anos", lê-se no comunicado.