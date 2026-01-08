Rússia acusou EUA de provocarem tensões com apreensão de petroleiro

A diplomacia da Rússia acusou hoje os Estados Unidos de fomentarem tensões militares e políticas após a apreensão de um petroleiro ligado a Moscovo no Atlântico Norte.

A apreensão do navio, com pavilhão russo, ocorreu no âmbito do bloqueio imposto por Washington às exportações de petróleo venezuelano.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusou a Administração norte-americana de estar disposta a provocar graves crises internacionais.

"É lamentável e alarmante", referiu o comunicado divulgado hoje pela diplomacia de Moscovo acrescentando que as ações "perigosas e irresponsáveis" dos Estados Unidos contaram com a cumplicidade do Reino Unido.

Na quarta-feira, o Ministério da Defesa britânico indicou que prestou apoio operacional aos Estados Unidos na apreensão, no Atlântico Norte, de um petroleiro ligado à Rússia e que era perseguido durante vários dias pela Guarda Costeira norte-americana.

"As Forças Armadas britânicas prestaram apoio operacional planeado (...) às forças militares norte-americanas que intercetaram o 'Bella 1' (recentemente renomeado 'Marinera') entre o Reino Unido e a Islândia", afirmou o ministério em comunicado.

Especificamente, as forças britânicas proporcionaram às autoridades norte-americanos acesso a pelo menos uma base aérea sendo que um navio de abastecimento prestou apoio às forças norte-americanas enquanto perseguiam e intercetavam o petroleiro, explicou ainda o ministério da Defesa britânico.

O petroleiro renomeado "Marinera", atualmente com pavilhão russo, foi localizado na Zona Económica Exclusiva da Islândia ao início do dia de quarta-feira, após atravessar o Oceano Atlântico em águas internacionais, de acordo com dados de rastreio marítimo da agência Bloomberg.

O navio estava a ser perseguido pela Guarda Costeira norte-americana desde 21 de dezembro do ano passado, enquanto seguia para a Venezuela, no âmbito do bloqueio imposto por Washington aos petroleiros ligados a Caracas.

Segundo o portal especializado TankerTrackers, o navio não transportava qualquer carga.