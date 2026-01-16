"Exemplos de sondagens que falharam é pão nosso de cada dia"

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou hoje que já várias sondagens falharam no passado, defendeu que "o que conta é a decisão soberana dos portugueses" e voltou a manifestar-se confiante "num grande resultado" nas presidenciais de domingo.

"Estou mesmo muito confiante num grande resultado no próximo domingo. Claro que há sondagens para todos os gostos, mas aquilo que as sondagens provam é que está tudo em aberto e o que conta é a decisão soberana dos portugueses", afirmou.

O candidato a Presidente da República apoiado por PSD e CDS-PP falava num almoço de campanha, que juntou cerca de duzentos apoiantes, maioritariamente mulheres, numa cervejaria em Lisboa.

Luís Marques Mendes afirmou que "exemplos de sondagens que falharam em eleições autárquicas recentes, ou eleições anteriores, é o pão nosso de cada dia".

"Aquilo em que eu verdadeiramente acredito é nesta sondagem que tenho realizado, com cada português e cada portuguesa, na rua, dialogando, transmitindo, informando e esclarecendo", defendeu.