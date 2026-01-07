Washington rejeita improviso e diz ter plano de três passos

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos rejeitou hoje que a administração norte-americana esteja a improvisar sobre a Venezuela, afirmando existir um plano de três passos, após a captura do Presidente Nicolás Maduro.

"Isto não é improvisação", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, à imprensa no Capitólio.

"O primeiro passo é a estabilização do país", o segundo, chamado "recuperação é "garantir que empresas norte-americanas, ocidentais e outras tenham acesso justo ao mercado venezuelano", disse o governante.

O terceiro seria "naturalmente, transitório", acrescentou, sem detalhar o processo.

No sábado, os EUA, depois do ataque à Venezuela para capturar Maduro, e a mulher, Cilia Flores, anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.