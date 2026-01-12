Primeira captura de atum do ano chega ao mercado regional

Os primeiros exemplares de atum do ano já foram capturados nos mares da Madeira, ao largo das Desertas, marcando simbolicamente o início da campanha, embora ainda sem permitir conclusões sobre a abundância de pescado nos próximos meses.

A captura foi realizada por uma embarcação de pequena dimensão, denominada “Pôr do Sol”, com capacidade para seis a sete tripulantes, após uma saída para o mar com a duração de três dias. No total, foram capturados nove exemplares, com um peso global a rondar os 216 quilos, descarregados no porto do Caniçal.

Entre o pescado encontram-se dois exemplares de atum patudo, com cerca de 27 quilos cada, três exemplares de albacora, com aproximadamente 20 quilos, e quatro exemplares de atum voador. O pescado foi adquirido ao pescador a um preço médio de 15 euros por quilo.

Segundo André Silva, comerciante de pescado, esta primeira captura não corresponde ainda a uma entrada de peixe novo. “Trata-se de peixe que ficou do ano passado para este. O tamanho dos exemplares é ainda reduzido e é muito cedo para fazer qualquer estimativa sobre a campanha”, afirmou.

Grande parte do pescado ficou praticamente escoada, destinando-se sobretudo ao sector da restauração e ao mercado local. De acordo com o comerciante, o preço praticado reflete não só o carácter simbólico da primeira captura, mas também a necessidade de valorizar o trabalho dos pescadores. “Este barco esteve três dias no mar, com muita despesa. Quando se divide o valor pelos tripulantes e pela embarcação, o rendimento acaba por ser reduzido. Se não valorizarmos o pescador, ele também não vai ao mar”, sublinhou.

Apesar de a chegada do primeiro atum do ano ser encarada como um sinal positivo, André Silva considera que só as próximas semanas permitirão perceber se haverá uma entrada consistente de peixe novo nos mares da Região.