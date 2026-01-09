Madeira acolhe jornadas de intervenção em túneis com peritos internacionais

A Madeira pretende ser uma referência nacional no que respeita à intervenção especializada em túneis, do ponto de vista da segurança. Nesse âmbito, o Serviço Regional de Protecção Civil e a Escola Nacional de Bombeiros juntam esforços para a realização, na Região, dos primeiros cursos nessa área, a terem lugar já no próximo mês de Fevereiro.

Por agora, realizam-se as Jornadas Técnicas de Intervenção em Túneis, numa iniciativa da Protecção Civil regional e da Câmara Municipal do Funchal, através da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.

O evento reúne, durante o dia de hoje, mais de cinco centenas de participantes, entre o modelo presencial (cerca de 100 pessoas) e à distância, com intervenções variadas neste domínio, destacando-se a participação de oradores de referência internacional, entre os quais Michael Halwachs, perito austríaco e presidente do Grupo de Trabalho sobre Incêndios em Túneis da Associação Internacional de Serviços de Incêndio e Resgate (CTIF, na sigla em inglês).

O encontro que hoje acontece nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil vai permitir, igualmente, a apresentação de soluções tecnológicas de vanguarda, capazes de sustentar a intervenção operacional.

Simulador é uma aspiração

De acordo com Richard Marques, a criação de um simulador na área da intervenção em túneis no Centro de Formação e Treinos do Serviço Regional de Protecção Civil é uma aspiração.

“Estamos a trabalhar nesse sentido”, notava o presidente do SRPC, na manhã desta sexta-feira, nomeadamente na captação de fundos comunitários para suportar o avultado investimento que poderá estar em causa. “Isso será uma realidade no futuro, mas não será impeditivo de iniciarmos já este trabalho de preparação dos bombeiros para intervenção em túneis”, reforçou aquele responsável, aos jornalistas.

Governo vai continuar a investir

O Governo Regional vai continuar a investir na Protecção Civil, quer na formação, quer em equipamentos. A garantia foi deixada, esta manhã, por Micaela Freitas.

À margem da sua participação na sessão inaugural das Jornadas Técnicas de Intervenção em Túneis, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil reforçou a importância da preparação para este tipo de intervenção. A governante não deixou de focar o carácter pioneiro, a nível nacional, de este tipo de encontros, mas também do primeiro curso que deverá ter lugar em Fevereiro.

“Nós prevemos não só aquisição de equipamentos, mas também a construção de um espaço onde se possa fazer estes cursos, nomeadamente a sua componente prática”, apontou Micaela Freitas, colocando a tónica na consolidação, em 2025, dos vários projectos do Serviço Regional de Protecção Civil, não só com a Escola Nacional de Bombeiros, mas também com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, e com o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores.

Também Carlos Rodrigues destacou os riscos inerentes aos muitos túneis que existem na Região. O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, entidade co-organizadora destas jornadas, notou que o aumento da intensidade de tráfego neste tipo de infraestruturas tem feito aumentar a probabilidade de ocorrência de incidentes com contornos graves, razão pela qual entende ser da maior importância a capacitação dos bombeiros da Região nestas matérias. “O que nós temos de fazer é encontrar as soluções”, sustentou o autarca.